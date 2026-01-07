La Corte puso un freno a las fumigaciones en Rauch y Tandil

Francisco Díaz

La Suprema Corte bonaerense suspendió provisoriamente artículos clave de las ordenanzas que regulan las fumigaciones en los partidos de Tandil y Rauch, tras un reclamo presentado por vecinos de la Cuenca del Chapaleofú.

La medida cautelar frena, de manera preventiva, las disposiciones que habilitan aplicaciones de fitosanitarios a determinadas distancias de viviendas, escuelas y cursos de agua, mientras el tribunal analiza el fondo de la cuestión.

Caen los nacimientos en la provincia de Buenos Aires: la baja ya supera el 55% desde 2020
Mirá también:

Caen los nacimientos en la provincia de Buenos Aires: la baja ya supera el 55% desde 2020

El máximo tribunal provincial argumentó que, en el estado actual del expediente, no cuenta con información suficiente para resolver de forma definitiva.

En ese marco, el secretario de la Corte, Juan José Martiarena, intimó a los intendentes Miguel Ángel Lunghi (Tandil) y Maximiliano Suescún (Rauch) a que, en un plazo de diez días, remitan todos los antecedentes administrativos, técnicos y ambientales que dieron origen a las ordenanzas cuestionadas, incluidos estudios de impacto ambiental y evaluaciones previas.

La decisión se apoyó en el dictamen del procurador general Julio Conte Grand, quien consideró atendible el reclamo y recomendó suspender las ordenanzas 850/12 de Rauch y 17.404/21 de Tandil. Ambas normas permiten fumigaciones a distancias que los denunciantes consideran insuficientes para proteger la salud de la población y el equilibrio ambiental, en particular la cuenca hídrica del Chapaleofú.

La acción fue impulsada por vecinos nucleados en la ONG Defensores Ambientales de la Cuenca del Chapaleofú, que solicitaron mayores distancias precautorias, similares a las fijadas por la Justicia en el antecedente de Pergamino. Del otro lado, entidades rurales advirtieron que restricciones más amplias afectarían seriamente la producción agropecuaria.

Hasta que la Corte cuente con toda la documentación requerida y emita un fallo definitivo, el esquema normativo vigente en ambos municipios queda en suspenso, reabriendo el debate entre producción, ambiente y salud pública en la provincia de Buenos Aires.

Denuncian que el Gobierno nacional evalúa privatizar los hospitales SAMIC bonaerenses
Mirá también:

Denuncian que el Gobierno nacional evalúa privatizar los hospitales SAMIC bonaerenses
ETIQUETAS
Compartir este artículo
sullings
El último toque de sirena para un bombero voluntario de Chascomús de vocación eterna
Chascomús
Casas Modulares provincia de Buenos Aires
Casas Modulares Baratas en Provincia de Buenos Aires: Lo que necesitás saber antes de comprar una
Provincia
banco provincia verano 2026
Nuevo crédito Banco Provincia 2026: Cómo pedir hasta $50 millones y la línea especial de verano “Acá”
Provincia
CLIMA REYES
Temperaturas ideales en el Día de Reyes: ¿Cuándo vuelven las lluvias?
Provincia
incendio geriatrico olavarria
Trágico incendio en un geriátrico de Olavarría: dos muertos y 37 heridos
Provincia
rey mago pergamino
Complicada llegada de los Reyes Magos en Pergamino terminó con Gaspar herido
Provincia
La primavera en Buenos Aires sigue inestable y promete lluvias en los próximos días
Miércoles agradable pero inestable. ¿Cuándo vuelven las lluvias?
Provincia

Más leídas