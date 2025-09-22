La Banks Week 2025 ofrece hasta 18 cuotas sin interés y descuentos exclusivos

La edición 2025 de la Banks Week ya comenzó, trayendo consigo una serie de interesantes oportunidades de financiación para los usuarios de la banca digital. Este evento, que congrega a las principales plataformas de comercio electrónico de los bancos del país, ofrecerá una amplia variedad de descuentos, cuotas sin recargo y beneficios exclusivos en diversos rubros.

Primera etapa: financiamiento atractivo y sin interés

El Banco Provincia (BAPRO) ha confirmado su participación en la Banks Week y presentará una atractiva oferta de financiamiento sin interés de hasta 18 cuotas. Esta promoción estará habilitada este este lunes 22 al miércoles 24 de septiembre inclusive. Posteriormente, desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de septiembre, los consumidores tendrán la oportunidad de realizar compras en hasta 12 cuotas sin interés.

Además, la tienda online Provincia Compras ofrecerá descuentos especiales y envíos gratis en artículos seleccionados de diferentes categorías, lo que ampliará aún más las opciones para los clientes.

Artículos y rubros que se beneficiarán de la promoción

Los beneficios estarán disponibles en productos de diversas áreas, incluyendo:

Tecnología

Electrodomésticos

Hogar

Moda

Deportes

Salud y belleza

Jugueterías

Con esta variedad de productos, los clientes podrán acceder a artículos de consumo popular con planes de pago extendidos y sin costo financiero.

Procedimiento para acceder a la plataforma Provincia Compras

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, Provincia Compras ha alcanzado un total de 2,5 millones de ventas y 600.000 usuarios registrados, consolidándose como una de las plataformas más utilizadas en el comercio digital bonaerense. Para disfrutar de las promociones, los clientes deberán:

Ser cliente del Banco Provincia .

. Crear una cuenta de usuario en el portal con una clave personal.

Realizar las compras con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el BAPRO, ya que el débito no incluye cuotas sin interés.

Para quienes no cuenten con tarjeta de crédito del banco, existe la opción de gestionarla directamente a través del sitio web www.provinciacompras.com.ar, completando un formulario de presolicitud. Posteriormente, un ejecutivo se comunicará para finalizar el trámite, permitiendo así acceder a las promociones de la Banks Week 2025.