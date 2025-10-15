La ANMAT prohibió la golosina “copito de nieve” por ser peligrosa para la salud

La ANMAT dispuso la prohibición de fabricación, fraccionamiento y comercialización del producto “Copito de Nieve, Heladitos Secos” mediante la Disposición 7566/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Según el organismo, el producto no cumple con la normativa alimentaria vigente. Se detectó que los registros R.N.E. y R.N.P.A. que figuran en el envase no existen, lo cual lo identifica como un producto con rotulado falsificado o apócrifo, sin autorización sanitaria válida.

La investigación se inició tras detectar la venta del producto en Córdoba dentro del programa provincial de vigilancia alimentaria. Se tomaron muestras para analizar su composición y etiquetado, y los resultados confirmaron las irregularidades