La AFA prepara una fiesta con shows en vivo para despedir a Messi este jueves en el Monumental

La AFA ha anunciado una serie de espectáculos en vivo para animar la previa del último partido de Lionel Messi en eliminatorias, programado para el jueves 4 de septiembre, donde Argentina se enfrentará a Venezuela en el Estadio Monumental.

Una jornada repleta de emociones y música

Este encuentro no solo marca una etapa crucial en la ruta hacia el Mundial 2026, sino que también sirve de despedida para el auge de Lionel Messi en las eliminatorias sudamericanas. La AFA ha confirmado la presencia de La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano como artistas que acompañarán a los hinchas antes del partido. Se espera que los espectadores lleguen con al menos dos horas de anticipación para disfrutar de los shows y evitar el congestionamiento en los accesos.

Los aficionados que asistan al Monumental podrán disfrutar de una jornada festiva y emotiva, al estar el estadio lleno a capacidad con entradas agotadas.

Detalles sobre el canje de entradas y accesos

El canje de entradas para el partido se llevará a cabo en las siguientes fechas:

Martes 2 de septiembre: de 9 a 15 hs. para todos los sectores. Miércoles 3 de septiembre: de 9 a 15 hs. para todos los sectores.

Es importante tener en cuenta que los menores desde los 3 años deben abonar una platea completa. Además, las personas con discapacidad deben gestionar su ingreso de manera previa en www.deportick.com. Aquellos que hayan retirado entradas sin este trámite no podrán acceder al estadio.

Impacto de este partido en la trayectoria de Messi

Este partido se enmarca dentro de un ciclo significativo para Lionel Messi, quien cierra su participación en las eliminatorias antes de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo entre Estados Unidos, México y Canadá. El evento representa no solo una oportunidad para celebrar su carrera, sino también para dejar una huella histórica en el fútbol argentino durante este proceso.