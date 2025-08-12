banner ad

Kicillof y su gabinete aseguran que siguen trabajando pese a estar en campaña electoral

Andrea Fernández
El peronismo revive las candidaturas testimoniales en las elecciones bonaerenses del 7S

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció que el peronismo se encuentra “formalmente en campaña”, aunque subrayó que las actividades del gobernador Axel Kicillof “no varían” en un año electoral, ya que el trabajo sigue siendo el mismo.

En una conferencia de prensa, Bianco estuvo acompañado por sus colegas Javier Alonso (Seguridad) y Silvina Batakis (Hábitat y Desarrollo Urbano). Durante su discurso, cuestionó el estado de la obra pública bajo la gestión del Gobierno nacional, sosteniendo que, a diferencia de la desinversión a nivel nacional, la provincia continúa realizando inversiones en los municipios. Según Batakis, la paralización de las obras públicas por parte del Poder Ejecutivo Nacional es “un misil contra el desarrollo” de los ciudadanos.

Bianco también resaltó que los sectores productivos en la provincia están enfrentando dificultades significativas debido a la política del presidente Javier Milei. “Estamos viendo el cierre de empresas y despidos, porque hoy no es negocio producir en Argentina. Muchas compañías eligen importar en lugar de producir localmente”, afirmó.

El ministro alertó sobre “un impacto muy fuerte” en la región, evidenciado en la baja de la actividad de la construcción, la industria y el comercio. Criticó la promesa de que un gobierno de derecha traería inversiones, recordando que durante la administración de Mauricio Macri, se anunció una “lluvia de inversiones” que no se concretó.

Preparativos para las elecciones legislativas bonaerenses

Cerca del final de la conferencia, Bianco anunció que el gobernador Kicillof presentó una denuncia relacionada con actividades de espionaje por parte de la SIDE sobre político opositores y militantes, como fue revelado por el periodista Hugo Alconada Mon. Resaltó la importancia de proteger la democracia.

En relación a las próximas elecciones del 7 de septiembre, el ministro informó que el pasado sábado se inspeccionó la sede de cómputos del Correo Argentino en Monte Grande, donde se llevará a cabo un simulacro el 23 de agosto. Según Bianco, la primera prueba de transmisión y recepción de datos fue “muy satisfactoria”, ya que más del 98% de los datos se transmitieron correctamente.

