Kicillof ratificó a Marina Moretti al frente del IPS bonaerense en medio de la interna del peronismo

El escenario político bonaerense atraviesa semanas de definiciones clave, con rumores de cambios, continuidades y reacomodamientos internos que mantienen en alerta a distintos sectores del oficialismo. En ese marco, una decisión formal reciente volvió a poner el foco sobre uno de los organismos más relevantes del sistema previsional provincial y su conducción.

Kicillof ratificó a Marina Moretti al frente del IPS bonaerense

El gobernador Axel Kicillof confirmó la continuidad de Marina Moretti como presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires. La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 3227/2025, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, y establece su designación a partir del 5 de enero de 2026.

Según se detalla en la norma, la funcionaria “reúne las condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar dicha función”, en una decisión adoptada en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución provincial.

El contexto político de la decisión

La ratificación de Moretti se da en medio de versiones sobre posibles cambios en el gabinete provincial, en un contexto de tensión interna dentro del peronismo bonaerense. En particular, las especulaciones apuntaban a eventuales desplazamientos de funcionarios vinculados a La Cámpora, espacio político al que pertenece la titular del IPS.

La continuidad en el cargo contribuye a despejar esas versiones y a reforzar la señal de respaldo del Ejecutivo provincial hacia determinados cuadros políticos dentro de su estructura de gestión.

El rol del IPS en la provincia de Buenos Aires

El Instituto de Previsión Social es uno de los organismos previsionales con mayor cantidad de afiliados del país, y cumple un papel central en el sistema jubilatorio bonaerense. Entre sus funciones principales se destacan:

Administración de jubilaciones y pensiones provinciales

Gestión de aportes y contribuciones previsionales

Atención a trabajadores activos y pasivos del sector público

Implementación de políticas previsionales definidas por la Provincia

Su conducción es considerada estratégica tanto en términos administrativos como políticos, por el impacto directo que tiene sobre miles de beneficiarios.

La trayectoria de Marina Moretti en la gestión pública

Marina Moretti se encuentra al frente del IPS desde enero de 2022. Antes de asumir ese cargo, se desempeñó como subdirectora ejecutiva de ANSES, organismo conducido por Fernanda Raverta.

Dentro de su recorrido político y legislativo, se destacan antecedentes como:

Concejala en el municipio de San Andrés de Giles

Senadora bonaerense por la segunda sección electoral

Funciones ejecutivas en el sistema previsional nacional

Su perfil combina experiencia en gestión previsional y trayectoria dentro del ámbito legislativo provincial.

Los detalles del decreto oficial

El decreto que formaliza la ratificación lleva las firmas de:

Walter Correa , ministro de Trabajo

, ministro de Trabajo Carlos Alberto Bianco , ministro de Gobierno

, ministro de Gobierno Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires

La norma dispone su correspondiente registración, comunicación y publicación en el Boletín Oficial, dando validez administrativa a la continuidad de Moretti al frente del organismo previsional provincial.