Kicillof cuestionó el show de Milei en el Movistar Arena: “Vive fuera de la realidad”

Este martes a primera hora, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce del presidente Javier Milei tras el mega show que encabezó el lunes por la noche en el Movistar Arena, donde presentó su nuevo libro, cantó junto a una banda y compartió escenario con integrantes de su gabinete ante miles de seguidores.

El mandatario bonaerense sostuvo que, mientras la economía atraviesa una crisis profunda, el Gobierno nacional “vive fuera de la realidad” y utiliza recursos del Estado para sostener lo que definió como un “espectáculo político”. En declaraciones realizadas durante la mañana, Kicillof reclamó que el Presidente “debería ocuparse de lo que les pasa a los comerciantes, a los trabajadores y a las familias” que enfrentan el deterioro de su poder adquisitivo.

El acto de Milei, que tuvo lugar en el centro de eventos de Villa Crespo, comenzó por la tarde y se extendió hasta pasadas las 22 horas. Allí, el jefe de Estado interpretó varias canciones junto a músicos y allegados libertarios, además de brindar un discurso centrado en los primeros meses de su gestión.

En ese marco, Kicillof expresó que “tal vez en su época de candidato podía hacer estas cosas, pero ahora resulta muy grave”, y subrayó que el Presidente debería estar “más ocupado en dar respuesta a lo que está pasando en la Argentina” en lugar de montar un show masivo en medio de la crisis económica.