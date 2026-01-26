Katopodis y Bianco marcaron la línea política del PJ bonaerense en un encuentro en Castelli

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, encabezaron este fin de semana una reunión política en el municipio de Castelli, que dejó definiciones claras sobre el rumbo que se busca imprimirle al peronismo bonaerense.

Del encuentro participaron el intendente local, Francisco Echarren, y referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de la región. La reunión llamó la atención no solo por el peso de sus protagonistas, sino también por el mensaje político que dejó: un armado partidario alineado de manera explícita con la gestión provincial del gobernador Axel Kicillof.

Durante el cónclave, Carlos Bianco fue directo al plantear la necesidad de una construcción política cohesionada. Según trascendió, expresó de manera explícita: “Hoy nos convoca una construcción política. Necesitamos un Partido Justicialista que acompañe las políticas y las iniciativas del gobernador Axel Kicillof”.

Katopodis respaldó plenamente esa postura y fue más allá al proyectar el escenario electoral futuro. “No hay 2027 sin 2026”, afirmó, en una frase que fue leída como una advertencia sobre la importancia de fortalecer la gestión y el armado político en el corto plazo.

El ministro de Infraestructura también remarcó la necesidad de que el peronismo recupere la iniciativa discursiva y programática. “El peronismo tiene que empezar a contar lo que quiere para la Argentina a los que trabajan, a los que producen y a los que no llegan a fin de mes”, sostuvo.

En el cierre, Katopodis subrayó el carácter inclusivo del proyecto que se busca construir: “Para esa mayoría hay que construir una alternativa y otro futuro que nos incluya a todos y a todas”.

El encuentro en Castelli dejó así una señal política clara: el kicillofismo avanza en el fortalecimiento territorial y partidario, con la mirada puesta en los desafíos electorales que se aproximan y en la consolidación de un PJ alineado con el gobierno provincial.