Jueves pasado por agua en la provincia, pero… ¿vuelve el calor extremo?

La provincia de Buenos Aires atraviesa una etapa de inestabilidad climática, con la presencia de lluvias, tormentas aisladas y temperaturas templadas, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este jueves, el organismo prevé una jornada marcada por el mal tiempo. Se esperan tormentas aisladas durante la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche podrían registrarse chaparrones. Las temperaturas se ubicarán entre 23 grados de mínima y 30 de máxima.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el viernes presentará una mejora gradual en las condiciones meteorológicas. El cielo estará mayormente nublado durante las primeras horas del día y pasará a parcialmente nublado desde la mañana. En cuanto a las temperaturas, se anticipan valores más agradables, con mínimas de 18 grados y máximas cercanas a los 29.

El fin de semana se perfila con buen tiempo en gran parte del territorio bonaerense. El sábado tendría cielo despejado, con marcas térmicas que oscilarán entre 18 y 30 grados, mientras que el domingo se presentará ligeramente nublado durante toda la jornada, con temperaturas similares, entre 19 y 30 grados.

De cara al inicio de la próxima semana, el SMN anticipa un nuevo ascenso de las temperaturas. El lunes comenzaría con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, tornándose parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, con valores que irán de 20 a 31 grados.

El martes, en tanto, podría intensificarse la sensación de calor. Se espera cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre 22 y 34 grados, lo que abre la posibilidad a un nuevo período de calor intenso en la provincia.