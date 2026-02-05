Jueves pasado por agua en la provincia, pero… ¿vuelve el calor extremo?

Francisco Díaz
calor y lluvia

La provincia de Buenos Aires atraviesa una etapa de inestabilidad climática, con la presencia de lluvias, tormentas aisladas y temperaturas templadas, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este jueves, el organismo prevé una jornada marcada por el mal tiempo. Se esperan tormentas aisladas durante la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche podrían registrarse chaparrones. Las temperaturas se ubicarán entre 23 grados de mínima y 30 de máxima.

Memoria y dolor en Bahía Blanca: A casi un año del temporal, retiraron la camioneta de Andreani
Mirá también:

Memoria y dolor en Bahía Blanca: A casi un año del temporal, retiraron la camioneta de Andreani

De acuerdo con el pronóstico extendido, el viernes presentará una mejora gradual en las condiciones meteorológicas. El cielo estará mayormente nublado durante las primeras horas del día y pasará a parcialmente nublado desde la mañana. En cuanto a las temperaturas, se anticipan valores más agradables, con mínimas de 18 grados y máximas cercanas a los 29.

El fin de semana se perfila con buen tiempo en gran parte del territorio bonaerense. El sábado tendría cielo despejado, con marcas térmicas que oscilarán entre 18 y 30 grados, mientras que el domingo se presentará ligeramente nublado durante toda la jornada, con temperaturas similares, entre 19 y 30 grados.

De cara al inicio de la próxima semana, el SMN anticipa un nuevo ascenso de las temperaturas. El lunes comenzaría con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, tornándose parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, con valores que irán de 20 a 31 grados.

El martes, en tanto, podría intensificarse la sensación de calor. Se espera cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre 22 y 34 grados, lo que abre la posibilidad a un nuevo período de calor intenso en la provincia.

Nueva moratoria de ARBA: ¿Cómo regularizar deudas de patentes e inmobiliario con tasa de interés bonificada?
Mirá también:

Nueva moratoria de ARBA: ¿Cómo regularizar deudas de patentes e inmobiliario con tasa de interés bonificada?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
vtv provincia exenciones 2026
Cambios en la VTV 2026: quiénes no pagan el trámite y cómo pedir la exención en Provincia y CABA
Provincia
alerta clima provincia buenos aires tormentas
Alerta meteorológica: extienden el aviso en la Provincia de Buenos Aires por tormentas fuertes y granizo
Provincia Sociedad
redes provincia ba
La Provincia de Buenos Aires podría prohibir redes sociales a menores de 13 años
Provincia
Progresar inscripcion becas 2026
Becas Progresar 2026: Todo sobre la inscripción, fechas y requisitos para no perder el cobro
Anses Sociedad
Se cumplen hoy 48 años del heroico rescate que dio origen al Día del Guardavidas
Nacionales
vuelco camiones lezama
Accidente en Ruta 2: Volcó un camión con acoplado cuando era remolcado cerca de Lezama
Lezama
Cambios patente provincia de Buenos Aires
Patentes ARBA 2026: Cambia todo el sistema de pago y se acerca el primer vencimiento
Provincia

Más leídas