Jueves fresco por la mañana y agradable por la tarde: ¿Vuelven las lluvias?

Francisco Díaz
fresco agradavle

El buen clima continúa dominando por segundo día consecutivo en la provincia de Buenos Aires, con jornadas agradables y sin lluvias, aunque la inestabilidad comenzará a hacerse presente en las próximas horas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante este jueves, gran parte del territorio bonaerense presentará cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente cubierto hacia la tarde y la noche, acompañado por temperaturas que oscilarán entre los 10 y 19 grados. El viento soplará del sector norte y noreste, lo que contribuirá a una leve sensación térmica más templada que en días anteriores.

Hoy no hay atención en los bancos del país por el Día del Empleado Bancario
Mirá también:

Hoy no hay atención en los bancos del país por el Día del Empleado Bancario

Sin embargo, las condiciones cambiarán el viernes, ya que el SMN anticipa la llegada de lloviznas durante la madrugada y la mañana, seguidas de lluvias aisladas en la tarde y noche. Las temperaturas se mantendrán entre los 13 y 19 grados, con un ambiente húmedo y ventoso.

Por su parte, el portal Meteored coincidió en su pronóstico y elevó al 90% las probabilidades de precipitaciones para el viernes, concentradas principalmente en horas de la tarde y la noche.

El fin de semana se presentará más estable, con un sábado mayormente nublado, temperaturas que irán de 9 a 20 grados, y sin previsión de lluvias. El domingo, en tanto, ofrecerá condiciones más agradables, con cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde, y una máxima que podría alcanzar los 25 grados en varios puntos del territorio bonaerense.

De esta manera, se espera un fin de semana con buenas condiciones climáticas en la provincia, ideal para actividades al aire libre, luego de una breve jornada de inestabilidad el viernes.

Banco Provincia lanza descuentos y créditos especiales para reactivar el turismo bonaerense en el verano 2026
Mirá también:

Banco Provincia lanza descuentos y créditos especiales para reactivar el turismo bonaerense en el verano 2026
ETIQUETAS
Compartir este artículo
vuelco lezama foto de INFOZONA
Trágico accidente en la Ruta 2: un dirigente del Club Aldosivi perdió la vida en un vuelco en Lezama
Lezama
fecha-de-cobro-acompañar-cuando-se-cobra-2024
Nuevo programa de ayuda social: ¿quiénes pueden recibir el Acompañamiento del Estado?
Anses
moscuzza 1
¿Quién era José Moscuzza, la víctima fatal del accidente de esta madrugada en la Ruta 2, cerca de Lezama?
Lezama
La VTV se vuelve obligatoria: a qué fecha debes presentar la inspección en Buenos Aires
Cambios en la VTV: ¿Qué autos quedan exentos en 2026 y qué requisitos tienen que cumplir?
Provincia
nuevo-horario-bancos
Hoy no hay atención en los bancos del país por el Día del Empleado Bancario
Provincia
escrutinio definitivo
Terminó el escrutinio: achicó la diferencia Fuerza Patria, pero ganó La Libertad Avanza
Provincia
escuela cordoba
Conmoción en un colegio: Estudiante arrojó agua hirviendo al preceptor y le provocó lesiones
Nacionales

Más leídas