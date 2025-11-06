Jueves fresco por la mañana y agradable por la tarde: ¿Vuelven las lluvias?

El buen clima continúa dominando por segundo día consecutivo en la provincia de Buenos Aires, con jornadas agradables y sin lluvias, aunque la inestabilidad comenzará a hacerse presente en las próximas horas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante este jueves, gran parte del territorio bonaerense presentará cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente cubierto hacia la tarde y la noche, acompañado por temperaturas que oscilarán entre los 10 y 19 grados. El viento soplará del sector norte y noreste, lo que contribuirá a una leve sensación térmica más templada que en días anteriores.

Sin embargo, las condiciones cambiarán el viernes, ya que el SMN anticipa la llegada de lloviznas durante la madrugada y la mañana, seguidas de lluvias aisladas en la tarde y noche. Las temperaturas se mantendrán entre los 13 y 19 grados, con un ambiente húmedo y ventoso.

Por su parte, el portal Meteored coincidió en su pronóstico y elevó al 90% las probabilidades de precipitaciones para el viernes, concentradas principalmente en horas de la tarde y la noche.

El fin de semana se presentará más estable, con un sábado mayormente nublado, temperaturas que irán de 9 a 20 grados, y sin previsión de lluvias. El domingo, en tanto, ofrecerá condiciones más agradables, con cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde, y una máxima que podría alcanzar los 25 grados en varios puntos del territorio bonaerense.

De esta manera, se espera un fin de semana con buenas condiciones climáticas en la provincia, ideal para actividades al aire libre, luego de una breve jornada de inestabilidad el viernes.