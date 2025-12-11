Jueves con calor, inestabilidad y lluvias: ¿Cómo sigue la semana?

Francisco Díaz
agra

A medida que avanza diciembre y se acercan las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el clima en la provincia de Buenos Aires continúa presentando variaciones marcadas, con jornadas inestables y temperaturas elevadas.

Jueves: probabilidad de tormentas e intenso calor

Este jueves se perfila como otra jornada de inestabilidad en gran parte del territorio bonaerense.
Las primeras horas del día comenzarían con cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde aumenta la probabilidad de tormentas aisladas, algunas localmente intensas según sectores.
Hacia la noche, se espera una mejora gradual, con cielo mayormente nublado y disminución de precipitaciones.

La Provincia de Buenos Aires abre la preinscripción 2026 para carreras de salud gratuitas
Mirá también:

La Provincia de Buenos Aires abre la preinscripción 2026 para carreras de salud gratuitas

A pesar de las lluvias, el calor seguirá presente, con temperaturas previstas entre 19° y 28° en las principales ciudades del conurbano bonaerense y zonas cercanas.

Viernes: mejora sostenida y ambiente caluroso

Para el viernes, el pronóstico indica condiciones más estables en la provincia.
Se prevé cielo algo nublado durante todo el día, sin indicios de precipitaciones, acompañado por una jornada calurosa con marcas que oscilarán entre 22° y 34°.

Fin de semana: vuelve la inestabilidad

El sábado mantendría el patrón de mejora, con cielo entre algo y parcialmente nublado y temperaturas elevadas que rondarán entre 21° y 33°.

El domingo, en cambio, podría retomarse la inestabilidad. Durante la madrugada y la mañana existe probabilidad de chaparrones, aunque el tiempo mejoraría hacia la tarde y la noche, con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas descenderían levemente, ubicándose entre 18° y 25°.

Aguinaldo diciembre 2025: Cuándo cobran los empleados públicos en cada provincia de Argentina
Mirá también:

Aguinaldo diciembre 2025: Cuándo cobran los empleados públicos en cada provincia de Argentina
ETIQUETAS
Compartir este artículo
noticia chivilcoy
Tragedia en Chivilcoy: pareja de jubilados murió por intoxicación con veneno para cucarachas
Provincia
aumento nafta precios provincia
Aumenta la nafta y gasoil: Cuánto cuesta en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Plazo fijo tasa vs billeteras virtuales
Plazo Fijo vs. Billeteras Virtuales: Comparativa de tasas y qué conviene más hoy
Sociedad
Cuenta dni navidad promos
Cuenta DNI Vouchers Navidad: cómo ahorrar hasta un 40% en las fiestas
Provincia
Aumento alquiler valores argentina
Aumento alquiler diciembre 2025: cuánto vas a pagar según tu tipo de contrato e inflación
Sociedad
Cometa atlas
Cometa Interestelar 3I/ATLAS: Qué dice la NASA y cómo verlo desde Argentina antes de que desaparezca
Sociedad
jubilados anses navidad diciembre
Cómo quedan las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025: ¿cuánto se cobra con bono y aguinaldo?
Anses

Más leídas