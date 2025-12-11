Jueves con calor, inestabilidad y lluvias: ¿Cómo sigue la semana?

A medida que avanza diciembre y se acercan las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el clima en la provincia de Buenos Aires continúa presentando variaciones marcadas, con jornadas inestables y temperaturas elevadas.

Jueves: probabilidad de tormentas e intenso calor

Este jueves se perfila como otra jornada de inestabilidad en gran parte del territorio bonaerense.

Las primeras horas del día comenzarían con cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde aumenta la probabilidad de tormentas aisladas, algunas localmente intensas según sectores.

Hacia la noche, se espera una mejora gradual, con cielo mayormente nublado y disminución de precipitaciones.

A pesar de las lluvias, el calor seguirá presente, con temperaturas previstas entre 19° y 28° en las principales ciudades del conurbano bonaerense y zonas cercanas.

Viernes: mejora sostenida y ambiente caluroso

Para el viernes, el pronóstico indica condiciones más estables en la provincia.

Se prevé cielo algo nublado durante todo el día, sin indicios de precipitaciones, acompañado por una jornada calurosa con marcas que oscilarán entre 22° y 34°.

Fin de semana: vuelve la inestabilidad

El sábado mantendría el patrón de mejora, con cielo entre algo y parcialmente nublado y temperaturas elevadas que rondarán entre 21° y 33°.

El domingo, en cambio, podría retomarse la inestabilidad. Durante la madrugada y la mañana existe probabilidad de chaparrones, aunque el tiempo mejoraría hacia la tarde y la noche, con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas descenderían levemente, ubicándose entre 18° y 25°.