Jubilados y AUH: ¿Quiénes cobran este viernes 12 de septiembre según ANSES?

Ana Salgueiro
anses banco nacion jubilados

Este viernes 12 de septiembre de 2025, se llevará a cabo pagos importantes para jubilados y pensionados de ANSES, en un contexto de inflación que afecta a los beneficiarios.

¿Quiénes reciben el pago este viernes 12 de septiembre?

Según el calendario de ANSES, este día se destaca el pago a los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, quienes recibirán un aumento del 1,90% correspondiente a la inflación de julio. Este incremento es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno a cargo de Javier Milei, que incluye un bono de 70 mil pesos para un sector específico.

Es importante recordar que los beneficiarios no necesitan solicitar turno previo, pero deben acudir a su banco en las fechas designadas según la terminación del DNI.

Cronograma de pagos de ANSES para septiembre 2025

Las fechas de pago han sido establecidas de la siguiente manera:

ConceptoFecha de Pago
Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo
  • Terminados en 4: 12 de septiembre
  • Terminados en 5: 15 de septiembre
  • Terminados en 6: 16 de septiembre
  • Terminados en 7: 17 de septiembre
  • Terminados en 8: 18 de septiembre
  • Terminados en 9: 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
  • Terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • Terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • Terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • Terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • Terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo
  • Terminados en 4: 12 de septiembre
  • Terminados en 5: 15 de septiembre
  • Terminados en 6: 16 de septiembre
  • Terminados en 7: 17 de septiembre
  • Terminados en 8: 18 de septiembre
  • Terminados en 9: 19 de septiembre
Asignación por Embarazo
  • Terminados en 2: 12 de septiembre
  • Terminados en 3: 15 de septiembre
  • Terminados en 4: 16 de septiembre
  • Terminados en 5: 17 de septiembre
  • Terminados en 6: 18 de septiembre
  • Terminados en 7: 19 de septiembre
  • Terminados en 8: 22 de septiembre
  • Terminados en 9: 23 de septiembre
Pensiones No Contributivas12 de septiembre (terminados en 8 y 9)
Desempleo Plan 1
  • Terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
  • Terminados en 2 y 3: 22 de septiembre
  • Terminados en 4 y 5: 23 de septiembre
  • Terminados en 6 y 7: 24 de septiembre
  • Terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

Comprendiendo el impacto del incremento del 1,90%

El aumento del 1,90% respecto al haber mínimo se ha diseñado teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, lo que refleja el esfuerzo del gobierno de ajustar los beneficios en función de la inflación. Este cambio es especialmente significativo dado el entorno económico actual en Argentina.

