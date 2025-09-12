Jubilados y AUH: ¿Quiénes cobran este viernes 12 de septiembre según ANSES?

Este viernes 12 de septiembre de 2025, se llevará a cabo pagos importantes para jubilados y pensionados de ANSES, en un contexto de inflación que afecta a los beneficiarios.
¿Quiénes reciben el pago este viernes 12 de septiembre?
Según el calendario de ANSES, este día se destaca el pago a los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, quienes recibirán un aumento del 1,90% correspondiente a la inflación de julio. Este incremento es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno a cargo de Javier Milei, que incluye un bono de 70 mil pesos para un sector específico.
Es importante recordar que los beneficiarios no necesitan solicitar turno previo, pero deben acudir a su banco en las fechas designadas según la terminación del DNI.
Cronograma de pagos de ANSES para septiembre 2025
Las fechas de pago han sido establecidas de la siguiente manera:
|Concepto
|Fecha de Pago
|Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo
|
|Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
|
|Asignación Universal por Hijo
|
|Asignación por Embarazo
|
|Pensiones No Contributivas
|12 de septiembre (terminados en 8 y 9)
|Desempleo Plan 1
|
Comprendiendo el impacto del incremento del 1,90%
El aumento del 1,90% respecto al haber mínimo se ha diseñado teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, lo que refleja el esfuerzo del gobierno de ajustar los beneficios en función de la inflación. Este cambio es especialmente significativo dado el entorno económico actual en Argentina.