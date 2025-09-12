Jubilados y AUH: ¿Quiénes cobran este viernes 12 de septiembre según ANSES?

Este viernes 12 de septiembre de 2025, se llevará a cabo pagos importantes para jubilados y pensionados de ANSES, en un contexto de inflación que afecta a los beneficiarios.

¿Quiénes reciben el pago este viernes 12 de septiembre?

Según el calendario de ANSES, este día se destaca el pago a los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, quienes recibirán un aumento del 1,90% correspondiente a la inflación de julio. Este incremento es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno a cargo de Javier Milei, que incluye un bono de 70 mil pesos para un sector específico.

Es importante recordar que los beneficiarios no necesitan solicitar turno previo, pero deben acudir a su banco en las fechas designadas según la terminación del DNI.

Cronograma de pagos de ANSES para septiembre 2025

Las fechas de pago han sido establecidas de la siguiente manera:

Concepto Fecha de Pago Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo Terminados en 4: 12 de septiembre

Terminados en 5: 15 de septiembre

Terminados en 6: 16 de septiembre

Terminados en 7: 17 de septiembre

Terminados en 8: 18 de septiembre

Terminados en 9: 19 de septiembre Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo Terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

Terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

Terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

Terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

Terminados en 8 y 9: 26 de septiembre Asignación Universal por Hijo Terminados en 4: 12 de septiembre

Terminados en 5: 15 de septiembre

Terminados en 6: 16 de septiembre

Terminados en 7: 17 de septiembre

Terminados en 8: 18 de septiembre

Terminados en 9: 19 de septiembre Asignación por Embarazo Terminados en 2: 12 de septiembre

Terminados en 3: 15 de septiembre

Terminados en 4: 16 de septiembre

Terminados en 5: 17 de septiembre

Terminados en 6: 18 de septiembre

Terminados en 7: 19 de septiembre

Terminados en 8: 22 de septiembre

Terminados en 9: 23 de septiembre Pensiones No Contributivas 12 de septiembre (terminados en 8 y 9) Desempleo Plan 1 Terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

Terminados en 2 y 3: 22 de septiembre

Terminados en 4 y 5: 23 de septiembre

Terminados en 6 y 7: 24 de septiembre

Terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

Comprendiendo el impacto del incremento del 1,90%

El aumento del 1,90% respecto al haber mínimo se ha diseñado teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, lo que refleja el esfuerzo del gobierno de ajustar los beneficios en función de la inflación. Este cambio es especialmente significativo dado el entorno económico actual en Argentina.