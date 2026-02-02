Jubilados Monotributistas: ¿Cuánto hay que aportar por categoría y cuál es el haber mínimo de ANSES?

El inicio de febrero de 2026 trae consigo una actualización fundamental para los más de 5 millones de pequeños contribuyentes en Argentina. Tras el vencimiento de la recategorización anual, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) puso en vigencia las nuevas escalas y, con ellas, los montos actualizados que se destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Para quienes desarrollan su actividad bajo el Régimen Simplificado, la jubilación suele ser una fuente de incertidumbre. A diferencia de los empleados en relación de dependencia, cuyo haber se calcula sobre el promedio de los últimos 120 sueldos, el monotributista aporta sobre una “renta presunta” que determina su futuro ingreso como jubilado.

Los nuevos montos de los aportes jubilatorios en febrero

A partir de este mes, los aportes con destino a la seguridad social sufrieron un incremento del 14,29%, en línea con la movilidad automática semestral. El componente previsional varía significativamente según la categoría en la que te encuentres posicionado tras la última recategorización.

Tabla de aportes jubilatorios por categoría (vigente desde febrero 2026):

Categoría A: $15.616,17

$15.616,17 Categoría B: $17.177,79

$17.177,79 Categoría C: $18.895,57

$18.895,57 Categoría D: $20.785,13

$20.785,13 Categoría E: $22.863,64

$22.863,64 Categoría F: $25.150,00

$25.150,00 Categoría G: $35.210,00

$35.210,00 Categoría H: $49.294,00

$49.294,00 Categoría I: $69.011,60

$69.011,60 Categoría J: $96.616,24

$96.616,24 Categoría K: $135.262,74

Es importante destacar que si además trabajás en relación de dependencia, estás exento de pagar este componente, ya que tus aportes jubilatorios se derivan de tu recibo de sueldo.

¿Cuánto cobra un jubilado monotributista hoy?

La gran pregunta que se hacen los contribuyentes es si aportar en una categoría más alta garantiza una jubilación mayor. La respuesta es compleja: bajo el sistema actual, la enorme mayoría de los monotributistas que aportaron siempre en las categorías más bajas (A a C) acceden únicamente al haber mínimo.

En febrero de 2026, tras el aumento del 2,84% dispuesto por ANSES basado en la inflación de diciembre, la jubilación mínima se ubicó en $359.219,42. A este monto se le suma el bono de refuerzo (que para este período se mantiene en $70.000), totalizando un ingreso de $429.219,42.

El impacto de las categorías altas en el haber final

Quienes aportan en las categorías más altas (especialmente de la I a la K) realizan un esfuerzo contributivo casi diez veces superior al de la categoría A. Sin embargo, esto no se traduce de forma lineal en una jubilación diez veces mayor.

El cálculo previsional para el trabajador independiente se basa en la suma de tres componentes:

PBU (Prestación Básica Universal): Un monto fijo para todos los que acrediten 30 años de aportes.

Un monto fijo para todos los que acrediten 30 años de aportes. PC (Prestación Compensatoria): Calcula los aportes realizados antes de 1994.

Calcula los aportes realizados antes de 1994. PAP (Prestación Adicional por Permanencia): Es el 1,5% por cada año aportado después de 1994 sobre el promedio de la “renta presunta” de las categorías en las que se revistó.

Aportar en la categoría K durante los últimos 10 años de vida laboral elevará ligeramente el promedio del haber por encima del mínimo, pero para alcanzar cifras cercanas a la jubilación máxima (que en febrero ronda los $2.417.441) se requiere haber tenido trayectorias en el régimen general de Autónomos o sueldos muy elevados en relación de dependencia.

Requisitos vigentes para jubilarse en 2026

A pesar de las discusiones legislativas sobre una posible reforma previsional, los requisitos para acceder al beneficio se mantienen firmes en febrero de 2026:

Edad: 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres.

60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Aportes: 30 años de servicios registrados.

Si no llegás a los años de aportes, existen herramientas como la Moratoria Previsional (si sigue vigente su prórroga) o la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), la cual en febrero de 2026 paga el 80% del haber mínimo, situándose en $287.375,53 (sin contar bonos).

El consejo para el contribuyente

Dado que el aporte al Monotributo es un régimen simplificado con fines principalmente recaudatorios y de formalización, los expertos recomiendan a los profesionales y comerciantes que se encuentran en las categorías medias y altas complementar su futura jubilación estatal con herramientas de inversión privadas o fondos de pensión, ya que el sistema público tiende a equiparar los haberes de los independientes hacia el piso del salario mínimo.