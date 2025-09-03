banner ad

Jubilados del Banco Nación: Beneficio de devolución en compras con BNA+ durante septiembre

Ana Salgueiro
jubilados beneficio bna anses

En septiembre de 2025, los jubilados que cobran sus haberes a través del Banco Nación contarán con un incentivo para facilitar su gasto diario. Mediante la app BNA+, al usar la función MODO y escanear el código QR en comercios adheridos, los usuarios disfrutarán de una devolución del cinco por ciento del ticket.

¿Cuáles son las fechas y condiciones de la promoción?

Esta promoción estará vigente en todo el país del 1 al 30 de septiembre. Establece claros límites de hasta cinco mil pesos por semana y un máximo de veinte mil pesos en total durante el mes por cada persona, identificada por su CUIT. Las devoluciones son posibles siempre que se cumplan las condiciones de uso de MODO.

¿Quiénes pueden beneficiarse y cómo se acredita el reintegro?

La iniciativa está disponible exclusivamente para quienes cobran su jubilación de Anses en una cuenta del Banco Nación. La devolución se acredita en la cuenta de BNA+ dentro de un plazo de hasta treinta días hábiles contados desde la compra. Importante: los pagos desde otras plataformas no son válidos.

¿Cuáles son los límites y cómo se computan?

La promoción tiene dos límites establecidos:

  • Tope semanal: 5.000 pesos de lunes a domingo.
  • Tope mensual: 20.000 pesos por cliente (CUIT) durante el mes calendario.

Si un usuario alcanza el tope mensual, no podrá obtener más reintegros hasta el siguiente mes.

¿Qué tipo de compras son elegibles?

Aplica a consumos presenciales que se abonen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard y con tarjetas de débito Mastercard, siempre que la operación se realice mediante BNA+ utilizando MODO y escaneando el QR del comercio. No se incluyen compras por internet ni transacciones fuera del horario laboral.

¿Cómo maximizar el beneficio del reintegro?

A la hora de hacer uso de esta promoción, es recomendable:

  • Asegurarse de que la app BNA+ esté actualizada.
  • Dividir una compra grande en varias visitas a lo largo de la semana para optimizar el uso del límite semanal.
  • Recordar que los topes son por cliente, no por tarjeta.

Los jubilados que utilicen este sistema de forma continua pueden alcanzar hasta 20.000 pesos de reintegros durante septiembre, siempre cumpliendo las condiciones establecidas. Para más información, se pueden consultar las bases en la app o en los canales oficiales del banco.

Jubilados anses novedades bono
Más leídas