Jubilados: cómo designar un apoderado ante ANSES para percibir su jubilación o pensión

ANSES informa a los adultos mayores que, si no pueden cobrar su jubilación o pensión por sí mismos, pueden designar a un apoderado para que realice estos trámites en su nombre. A continuación, conocé todo lo que deben saber los jubilados y pensionados para designar un apoderado.

¿Qué trámites puede realizar el apoderado?

El apoderado puede actuar para:

  • Realizar cualquier tipo de trámite.
  • Cobrar la jubilación o pensión.

¿A quiénes se puede designar como apoderados para trámites?

Se pueden designar apoderados a:

  • Familiares: cónyuge, conviviente previsional, madre/padre, abuelo, bisabuelo, hijo, nieto, bisnieto, tío, primo, hermano, sobrino, yerno, nuera, madrastra/padrastro, suegro, hijastro, cuñado.
  • Tutor o curador.
  • Abogado.
  • Representante diplomático o consular.

¿A quiénes se puede designar como apoderados para el cobro?

Para el cobro pueden designarse:

  • Familiares: cónyuge, conviviente previsional, madre/padre, abuelo, bisabuelo, hijo, nieto, bisnieto, tío, primo, hermano, sobrino, yerno, nuera, madrastra/padrastro, suegro, hijastro, cuñado.
  • Un banco habilitado para el cobro si se reside en el exterior. Las entidades son: Banco de la Nación Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Patagonia S.A., Credicoop Cooperativo Ltdo., Banco Piano S.A. y Banco Comafi S.A.
  • Entidad pública nacional, provincial o municipal.
  • Directores o administradores de hospitales, sanatorios o establecimientos similares, públicos o privados.
  • Representante especial por tiempo determinado para personas imposibilitadas para movilizarse.
  • Mutual o institución de asistencia social.
  • Abogado o procurador con poder certificado ante escribano.

Si el apoderado es un familiar, se puede concurrir a una oficina de ANSES sin necesidad de turno previo.

¿Qué documentación se necesita para designar un apoderado?

La documentación requerida varía según el tipo de apoderado:

  • Familiar: DNI y documentación que acredite parentesco.
  • Conviviente Previsional: acreditación de la relación como conviviente previsional.
  • Banco: Carta Poder (PS 6.4) firmada y sellada por autoridad bancaria.
  • Tutor: sentencia judicial original y copia donde se nombre al tutor como representante legal.
  • Curador: sentencia judicial original y copia con autorización para el cobro de jubilaciones o pensiones.
  • Abogado: credencial vigente.

Es fundamental que los datos personales de los adultos mayores y de su grupo familiar estén actualizados en mi ANSES antes de solicitar un turno. En caso de que el apoderado sea un familiar, no es necesario solicitar el turno previamente.

