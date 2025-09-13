Jubilados: cómo designar un apoderado ante ANSES para percibir su jubilación o pensión

ANSES informa a los adultos mayores que, si no pueden cobrar su jubilación o pensión por sí mismos, pueden designar a un apoderado para que realice estos trámites en su nombre. A continuación, conocé todo lo que deben saber los jubilados y pensionados para designar un apoderado.
¿Qué trámites puede realizar el apoderado?
El apoderado puede actuar para:
- Realizar cualquier tipo de trámite.
- Cobrar la jubilación o pensión.
¿A quiénes se puede designar como apoderados para trámites?
Se pueden designar apoderados a:
- Familiares: cónyuge, conviviente previsional, madre/padre, abuelo, bisabuelo, hijo, nieto, bisnieto, tío, primo, hermano, sobrino, yerno, nuera, madrastra/padrastro, suegro, hijastro, cuñado.
- Tutor o curador.
- Abogado.
- Representante diplomático o consular.
¿A quiénes se puede designar como apoderados para el cobro?
Para el cobro pueden designarse:
- Familiares: cónyuge, conviviente previsional, madre/padre, abuelo, bisabuelo, hijo, nieto, bisnieto, tío, primo, hermano, sobrino, yerno, nuera, madrastra/padrastro, suegro, hijastro, cuñado.
- Un banco habilitado para el cobro si se reside en el exterior. Las entidades son: Banco de la Nación Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Patagonia S.A., Credicoop Cooperativo Ltdo., Banco Piano S.A. y Banco Comafi S.A.
- Entidad pública nacional, provincial o municipal.
- Directores o administradores de hospitales, sanatorios o establecimientos similares, públicos o privados.
- Representante especial por tiempo determinado para personas imposibilitadas para movilizarse.
- Mutual o institución de asistencia social.
- Abogado o procurador con poder certificado ante escribano.
Si el apoderado es un familiar, se puede concurrir a una oficina de ANSES sin necesidad de turno previo.
¿Qué documentación se necesita para designar un apoderado?
La documentación requerida varía según el tipo de apoderado:
- Familiar: DNI y documentación que acredite parentesco.
- Conviviente Previsional: acreditación de la relación como conviviente previsional.
- Banco: Carta Poder (PS 6.4) firmada y sellada por autoridad bancaria.
- Tutor: sentencia judicial original y copia donde se nombre al tutor como representante legal.
- Curador: sentencia judicial original y copia con autorización para el cobro de jubilaciones o pensiones.
- Abogado: credencial vigente.
Es fundamental que los datos personales de los adultos mayores y de su grupo familiar estén actualizados en mi ANSES antes de solicitar un turno. En caso de que el apoderado sea un familiar, no es necesario solicitar el turno previamente.