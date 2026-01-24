Jubilados ANSES: cuánto se cobra en enero 2026 con 30 años de aportes y cómo calcular el haber

El inicio de 2026 trae novedades para el sistema previsional argentino. Bajo el esquema de actualización mensual basado en la inflación (IPC) y la continuidad de los refuerzos económicos, los jubilados que cuentan con 30 años de aportes efectivos —es decir, aquellos que no recurrieron a moratorias— se posicionan en un escalón diferenciado del sistema.

En enero de 2026, el haber mínimo y los montos adicionales han sido ajustados, estableciendo un nuevo piso de ingresos que busca seguir de cerca la evolución de los precios.

Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes en enero 2026

Para este mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó un incremento del 2,47%, derivado del índice de inflación de noviembre. Con esta actualización, los montos quedan conformados de la siguiente manera:

Haber mínimo base: $349.299,32.

$349.299,32. Bono extraordinario: Se mantiene el refuerzo de $70.000 para quienes perciben la mínima.

Se mantiene el refuerzo de para quienes perciben la mínima. Total de bolsillo (Mínima + Bono): $419.299,32.

Es importante destacar que aquellos jubilados con 30 años de aportes genuinos tienen garantizado por ley un haber equivalente al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Dado que para enero el SMVM se fijó en $341.000, el haber mínimo de ANSES ($349.299) ya supera ese porcentaje, por lo que en este período no se liquida el suplemento especial por el 82% móvil, al estar el haber base por encima de dicho tope.

Cómo se calcula el haber inicial en 2026

Si estás próximo a jubilarte o querés entender cómo se llegó a tu número actual, el cálculo del haber inicial para alguien con 30 años de aportes se compone de tres elementos básicos:

Prestación Básica Universal (PBU)

Es una suma fija que se otorga a todos los jubilados por igual. Para enero 2026, el importe de la PBU se ubica en $159.788,50. Si tenés más de 30 años de aportes, esta cifra aumenta un 1% por cada año adicional hasta un máximo de 45 años.

Prestación Compensatoria (PC)

Se calcula sobre el promedio de los sueldos de los últimos 10 años (120 meses) trabajados antes de junio de 1994. Se otorga un 1,5% por cada año de aportes realizados antes de esa fecha.

Prestación por Permanencia (PP)

Funciona igual que la PC, pero para los aportes realizados después del 01/07/1994. Se toma el 1,5% del promedio de los últimos 10 años por cada año aportado en este periodo.

Nota clave: Para determinar el promedio salarial, ANSES toma las últimas 120 remuneraciones actualizadas, sumándolas y dividiéndolas por 120. En este cálculo no se incluye el aguinaldo (SAC).

El impacto de los años extra: ¿Qué pasa si tengo más de 30 años?

El sistema previsional argentino premia la permanencia en el mercado formal. Si un trabajador excede el mínimo de 30 años exigidos, los beneficios son:

En la PBU: Como se mencionó, un 1% extra por año (hasta el año 45).

Como se mencionó, un 1% extra por año (hasta el año 45). En el haber total: Al tener más años para el cálculo de la PC y la PP, el porcentaje sobre el sueldo promedio promedio es mayor. Por ejemplo, con 35 años de aportes, el haber suele rondar el 52,5% del sueldo promedio de la última década activa, mientras que con 30 años se ubica cerca del 45%.

Calendario de pagos de enero 2026

ANSES mantiene el cronograma dividido según el monto del haber:

Jubilados que cobran la mínima: Inician sus cobros el 8 de enero , según la terminación del DNI.

Inician sus cobros el , según la terminación del DNI. Jubilados que superan la mínima: Comienzan a percibir sus haberes a partir de la segunda quincena, específicamente desde el 22 de enero.

Para consultar la liquidación detallada, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde figura el desglose del haber, el bono y los descuentos de obra social (PAMI).