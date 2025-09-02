banner ad

Jubilaciones y AUH aumentan en septiembre: nuevos montos y medidas de ANSES

Ana Salgueiro
El Gobierno anunció un aumento del 1,9% en jubilaciones y asignaciones desde septiembre

El gobierno nacional ha dado a conocer este lunes un aumento de 1,9% en los haberes de jubilados y pensionados, que comenzará a regir a partir de septiembre. Esta decisión fue formalizada por la ANSES a través de la resolución 298, publicada en el Boletín Oficial.

¿Cuáles son las nuevas cifras de jubilaciones y pensiones?

Con esta actualización, la jubilación mínima alcanzará los $320.277,17, excluyendo el bono de hasta $70.000 que permanece inalterado desde marzo de 2024. Por su parte, el haber máximo se fijará en $2.155.162,17.

ANSES: ¿Cuándo se pagan las pensiones en septiembre 2025?
Mirá también:

ANSES: ¿Cuándo se pagan las pensiones en septiembre 2025?

Además, otras prestaciones también recibirán el incremento del 1,9%. Las estadísticas detallan los siguientes montos:

  • Jubilación mínima: $320.277,17
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17
  • Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74
  • Pensiones no Contributivas (PNC): $224.194,02
  • Prestación Básica Universal (PBU): $146.512,19

Impacto en la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) también experimentarán un ajuste. A partir de este mes, ambas prestaciones se incrementarán a $115.087,90. La actualización responde a la inflación del 1,9% que reportó el INDEC en julio.

Asimismo, el monto de la Asignación por hijo en el sistema SUAF para el primer escalón de ingresos será de $57.548,03.

Contexto de la medida: ¿Cómo se determina el aumento?

Desde marzo de 2024, las jubilaciones y pensiones se ajustan con base en el último dato del índice de precios (IPC). Esta metodología busca evaluar el impacto de la inflación en los ingresos de los sectores más vulnerables, garantizando una asistencia acorde a la creciente despensa familiar.

Jubilación docente en Argentina: requisitos, edad y cómo se calcula en 2025
Mirá también:

Jubilación docente en Argentina: requisitos, edad y cómo se calcula en 2025
ETIQUETAS
Compartir este artículo
empleada domestica escala salarial 2025
Aumento Empleadas Domésticas en Septiembre 2025: Cuánto se cobra por hora y por mes
Sociedad
Descuentos de Cuenta DNI se mantienen durante julio en supermercados y ferias del país
Descuentos de Cuenta DNI en Septiembre 2025: Todos los beneficios del mes
Provincia
Frio polar provincia
Vuelven las heladas y el frío polar a la Provincia de Buenos Aires ¿Cuándo?
Provincia
Rige la veda de pesca de pejerrey en toda la Provincia de Buenos Aires
Provincia
mercado pago app news
Mercado Pago suma la opción de saldo negativo: Cómo funciona la nueva herramienta
Sociedad
ELECCIONES 2025
Elecciones Bonaerenses: ¿Cuántos municipios integran la Quinta Sección y qué se vota el 7 de septiembre?
Recetas
HOSPITAL A CONSTRUIR GESELL
Millonaria inversión en salud en Villa Gesell: La Provincia construirá un nuevo hospital
Villa Gesell

Más leídas