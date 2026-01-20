¿Jubilaciones en febrero: cuánto aumentan y qué bono recibe cada beneficiario?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que las jubilaciones y pensiones aumentarán un 2,8% en febrero de 2026, en línea con el dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Aumento de las jubilaciones: detalles del incremento
Este ajuste se implementa como parte de la nueva fórmula de movilidad, que comenzó a regir en julio del 2024, conforme al Decreto 274/24. Este método considera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores para definir los ajustes en los beneficios sociales.
Además del aumento, ANSES entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a jubilados y pensionados que perciban la mínima.
Cifras de jubilaciones y pensiones tras el ajuste
Tras aplicarse el aumento, los montos de las prestaciones serán los siguientes:
Jubilación mínima: $429.081,79 ($359.081,79 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $357.263 ($287.263 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $321.355 ($251.355 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Jubilación máxima: $2.416.275,65
Continuidad del bono de ingresos adicional
Desde 2024, ANSES implementó un bono de ingresos adicional mensual, destinado a mitigar el impacto de la inflación en los ingresos de los beneficiarios. Este bono, que se entregará en febrero sin alteraciones en su valor, busca asegurar el acceso a bienes y servicios esenciales.
Para obtener el bono completo, es necesario percibir un haber mínimo. Aquellos que tengan ingresos mayores, pero inferiores a $429.081,79, recibirán un monto proporcional hasta alcanzar dicha cifra.