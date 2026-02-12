Jubilaciones ANSES: ¿Cuánto cobrarán los jubilados en marzo tras confirmarse la inflación de enero?

El escenario previsional para el próximo mes ha quedado definido tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del INDEC. Bajo el actual esquema de movilidad mensual, los haberes de marzo de 2026 se ajustarán según el dato de inflación de enero, que registró una suba del 2,9%. Este incremento impactará de forma directa en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, configurando un nuevo piso para los ingresos de la clase pasiva.

Los nuevos montos confirmados para marzo 2026

Con la aplicación del 2,9% de aumento, la estructura de haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se verá modificada. El haber mínimo, que en febrero se ubica en $359.219, pasarán a ser los siguientes valores aproximados a partir del próximo mes:

Jubilación Mínima : Se elevará a $369.636,78 (sin incluir bonos).

: Se elevará a (sin incluir bonos). Jubilación Máxima : Alcanzará aproximadamente los $2.486.347,64 .

: Alcanzará aproximadamente los . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : Se situará en $295.709,43 .

: Se situará en . Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez : Quedarán en $258.745,74 .

: Quedarán en . PNC para Madres de 7 hijos: Se igualará al haber mínimo de $369.636,78.

El factor del bono: ¿qué pasará con los $70.000?

La gran incógnita que resta despejar para determinar el “bolsillo” final de los jubilados es la continuidad del bono extraordinario. Si el Gobierno Nacional decide mantener el refuerzo de $70.000 —monto que se ha mantenido congelado durante meses—, el ingreso total de un jubilado de la mínima en marzo llegaría a los $439.636,78.

Cabe recordar que, al no ser un monto remunerativo ni incorporarse al haber básico, el bono no recibe el aumento porcentual por movilidad, lo que genera una pérdida de poder adquisitivo real en ese componente frente al avance de los precios.

Asignaciones y AUH: el impacto en las familias

El sistema de movilidad también arrastra al alza a las asignaciones sociales. Según los cálculos derivados del 2,9% de inflación, los beneficios quedarían así:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : Pasará a $132.813 . De este total, los beneficiarios perciben el 80% mensualmente (aproximadamente $106.250) y el 20% restante se liquida tras la presentación de la libreta sanitaria y escolar.

: Pasará a . De este total, los beneficiarios perciben el 80% mensualmente (aproximadamente $106.250) y el 20% restante se liquida tras la presentación de la libreta sanitaria y escolar. AUH por Discapacidad : Se elevará a $432.415 .

: Se elevará a . Asignación por Embarazo (AUE): Quedará en $125.336.

Cómo se calcula el aumento: la fórmula del IPC

Desde abril de 2024, las jubilaciones en Argentina se actualizan mediante el Decreto 274/2024, que estableció la movilidad por inflación con un rezago de dos meses. Este mecanismo busca que los haberes no pierdan terreno de manera abrupta frente al costo de vida, aunque la efectividad del sistema depende exclusivamente de que la inflación se mantenga en niveles descendentes o estables.

Calendario de pagos y consultas

Aunque ANSES aún no ha publicado el cronograma detallado por día, se espera que los pagos de marzo comiencen a partir de la segunda semana del mes, siguiendo la terminación del DNI. Los jubilados pueden verificar su liquidación definitiva a través de: