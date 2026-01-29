Jubilación con 30 años de aportes: ¿Cuánto se cobra y cómo realizar el cálculo paso a paso?

El sistema previsional argentino atraviesa un proceso de actualización mensual basado en la inflación, lo que genera dudas constantes sobre los montos finales que los jubilados perciben en mano. Para enero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó un incremento del 2,47%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025.

Quienes cuentan con los 30 años de aportes exigidos por ley se encuentran en una situación particular, especialmente si esos aportes se realizaron de forma efectiva y sin recurrir a moratorias, ya que el cálculo de su haber inicial depende directamente de su historial salarial.

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en enero 2026

Para quienes perciben el haber mínimo y completaron sus 30 años de aportes, el monto se compone de la siguiente manera:

Haber mínimo base: $349.299,32.

$349.299,32. Bono extraordinario: $70.000 (ratificado para el inicio del año).

$70.000 (ratificado para el inicio del año). Total a cobrar en enero: $419.299,32.

Es importante destacar que el bono de $70.000 se paga de forma completa a quienes cobran la mínima. Quienes perciben un haber superior pero inferior a los $419.299,32, reciben un bono proporcional hasta alcanzar dicho tope. Quienes superan ese monto de haber base, no perciben el refuerzo.

Cómo se calcula el haber de un jubilado con 30 años de aportes

Si te jubilaste recientemente o estás por hacerlo con los 30 años de aportes reglamentarios, el cálculo de ANSES no es un monto fijo, sino que se divide en tres componentes principales:

Prestación Básica Universal (PBU): Es una suma fija que para enero de 2026 se estableció en $159.788,50 . Si tenés más de 30 años de aportes, se suma un 1% adicional por cada año excedente (hasta un máximo de 45 años).

Es una suma fija que para enero de 2026 se estableció en . Si tenés más de 30 años de aportes, se suma un 1% adicional por cada año excedente (hasta un máximo de 45 años). Prestación Compensatoria (PC): Se calcula sobre los años de aportes realizados antes del 30 de junio de 1994. Se toma el 1,5% del promedio de los últimos 120 sueldos actualizados por cada año aportado en ese periodo.

Se calcula sobre los años de aportes realizados antes del 30 de junio de 1994. Se toma el 1,5% del promedio de los últimos 120 sueldos actualizados por cada año aportado en ese periodo. Prestación Adicional por Permanencia (PAP): Se calcula de la misma forma que la PC (1,5% por año), pero sobre los aportes realizados después del 30 de junio de 1994.

El impacto de los 30 años “efectivos”: El artículo 125 bis

Existe un beneficio adicional para los jubilados que cumplieron los 30 años de aportes sin moratorias. Según la ley vigente, este grupo tiene garantizado el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Sin embargo, dado que en enero de 2026 la jubilación mínima base ($349.299,32) se encuentra por encima del 82% del salario mínimo actual, no se está activando este suplemento dinerario adicional, ya que el haber previsional ya supera el piso garantizado.

El reconocimiento a los años excedentes

Para quienes trabajaron más de lo exigido, el sistema ofrece un incentivo. Por cada año de aportes que supere los 30 legales, el jubilado recibe un 1% adicional sobre el valor de la PBU. Esto significa que alguien con 35 años de aportes tendrá una PBU un 5% más alta que quien se jubiló con el mínimo de años, lo que se traduce en una mejora permanente en el haber mensual que también se ajusta por inflación.

Fechas de cobro y cómo consultar la liquidación

El calendario de pagos de enero se distribuye según la terminación del DNI. Los jubilados que cobran el haber mínimo comenzaron a percibir sus fondos en la segunda semana del mes, mientras que aquellos que superan la mínima cobran hacia finales de enero.

Para conocer el detalle exacto de tu liquidación, podés ingresar a Mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social, ir a la sección “Jubilaciones y Pensiones” y luego a “Consultar recibo de haberes”. Allí verás desglosado el monto de la PBU, PC, PAP, el bono de $70.000 y los descuentos correspondientes a la obra social (PAMI).