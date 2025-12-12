Jubilación anticipada desde los 50: Un beneficio especial para un grupo de personas

En Argentina, existen regímenes previsionales que se adaptan a situaciones particulares de salud, reconociendo que ciertas enfermedades pueden afectar la vida laboral. Uno de estos casos es la jubilación anticipada para personas con VIH y/o Hepatitis B o C, que permite acceder al retiro con menor edad y menos años de aportes que la jubilación común.

Qué es la jubilación especial por VIH o Hepatitis

La Ley 27.675, sancionada en 2022, creó un régimen diferencial destinado a personas que viven con VIH o Hepatitis B o C. Este sistema reconoce que estas patologías pueden afectar la capacidad laboral y las trayectorias de aportes, ofreciendo un haber vitalicio financiado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y con movilidad equivalente a las jubilaciones ordinarias.

Desde ANSES destacan que este régimen “atiende realidades que el sistema general no contempla”, garantizando un retiro digno para quienes enfrentan condiciones de salud crónicas.

Requisitos para acceder al beneficio

Para poder iniciar la jubilación anticipada por la Ley 27.675, se deben cumplir varios criterios clave:

Tener 50 años o más , tanto hombres como mujeres.

, tanto hombres como mujeres. Contar con un mínimo de 20 años de aportes , con al menos 10 años de contribuciones posteriores al diagnóstico de VIH o Hepatitis.

, con al menos 10 años de contribuciones posteriores al diagnóstico de VIH o Hepatitis. Presentar un certificado médico oficial que acredite la enfermedad.

que acredite la enfermedad. Ser evaluado por una comisión médica que determine una incapacidad laboral igual o superior al 33% debido a la patología.

que determine una incapacidad laboral igual o superior al 33% debido a la patología. Residir continuamente en Argentina durante los últimos 10 años.

Importante: este beneficio no puede combinarse con el trabajo en relación de dependencia o como autónomo, ni con otras prestaciones previsionales, excepto la pensión por fallecimiento.

Cómo iniciar el trámite

El procedimiento para gestionar la jubilación especial incluye varios pasos:

Reunir toda la documentación médica y laboral .

. Ingresar a Mi ANSES para verificar los años de aportes y, si hay faltantes, presentar certificados laborales que permitan regularizar la situación.

para verificar los años de aportes y, si hay faltantes, presentar que permitan regularizar la situación. Solicitar un turno presencial en ANSES, indicando que se trata de un trámite de “Jubilación Ley 27.675”.

en ANSES, indicando que se trata de un trámite de “Jubilación Ley 27.675”. Esperar la evaluación de la comisión médica, que determinará el porcentaje de incapacidad y habilitará o no el beneficio.

Opciones si faltan edad o aportes

Para quienes no alcanzan la edad mínima o no completan los aportes requeridos, la Ley 27.675 prevé la Pensión No Contributiva (PNC) vitalicia. Este beneficio también está destinado a personas con VIH o Hepatitis y presenta las siguientes características:

No es incompatible con el trabajo.

Requiere una evaluación socioeconómica previa.

previa. Otorga un haber mensual vitalicio similar al de la jubilación especial.

Este régimen ofrece alternativas para garantizar un ingreso estable a personas cuya enfermedad afectó su trayectoria laboral, asegurando que la protección social se ajuste a la realidad de quienes más lo necesitan.