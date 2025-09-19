Javier Milei reunió a dirigentes de La Libertad Avanza en Olivos y definió la estrategia para octubre

Las semanas previas a una elección suelen estar marcadas por reuniones intensas, reacomodamientos internos y definiciones estratégicas. En ese contexto, la Quinta de Olivos se convirtió en el epicentro de la actividad política del oficialismo, donde el presidente Javier Milei mantuvo un extenso encuentro con referentes nacionales y provinciales de La Libertad Avanza.

Cambios en la coordinación de la campaña

Durante el cónclave, el mandatario anunció dos movimientos clave en la estructura interna:

Santiago Caputo , asesor de confianza, quedó a cargo de la técnica discursiva.

, asesor de confianza, quedó a cargo de la técnica discursiva. Pilar Ramírez, titular del partido en CABA, fue designada para coordinar el trabajo con dirigentes provinciales.

Esta decisión generó un corrimiento en el rol de Eduardo “Lule” Menem, hasta ahora responsable de articular con el interior. Si bien desde el sector de Karina Milei aseguraron que se trata de una distribución de tareas temporal, en la práctica la presencia de Caputo fue central, mientras que Menem no participó de las reuniones.

Los mensajes de Milei a los jefes de campaña

El presidente encabezó una exposición de más de tres horas frente a los presentes. Junto a Caputo, respondió preguntas de los jefes de campaña y remarcó la necesidad de unificar el discurso en todo el país bajo el eslogan: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

El mensaje principal fue que el esfuerzo realizado hasta ahora por la sociedad no debe perderse y que, pese a las dificultades, el Gobierno ratifica su rumbo económico.

La mesa bonaerense y la presencia de Bullrich

La mesa bonaerense estuvo parcialmente representada. Participaron algunos dirigentes como Diego Valenzuela y Sebastián Pareja, pero no estuvieron todos los referentes previstos.

En esta ocasión se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien forma parte de la mesa nacional y empieza a perfilarse como nexo entre sectores libertarios y el PRO.

Entre los nombres mencionados en la estructura bonaerense se encuentran:

Karina Milei

José Luis Espert

Cristian Ritondo

Diego Santilli

Diego Valenzuela

Guillermo Montenegro

Sebastián Pareja

Maximiliano Bondarenko

Dirigentes provinciales presentes en Olivos

Además de la mesa bonaerense, se incorporaron presidentes de La Libertad Avanza de distintas provincias:

Pilar Ramírez (CABA)

Lisandro Catalán (Tucumán)

Gabriel Bornoroni (Córdoba)

Martín Menem (La Rioja)

Romina Diez (Santa Fe)

También estaban invitados referentes de otras jurisdicciones, entre ellos César Treffinger (Chubut), Alfredo “Capi” Rodríguez (Chaco), Roque Fleitas (Entre Ríos), Adrián Ravier (La Pampa), Facundo Correa Llano (Mendoza), Nadia Márquez (Neuquén), Lorena Villaverde (Río Negro), José Peluc (San Juan), Tomás Figueroa (Santiago del Estero) y Agustín Coto (Tierra del Fuego).

El ausente fue Ezequiel Atauche (Jujuy), quien participaba en el Senado del debate sobre transferencias de ATN.

Los ejes de discurso hacia octubre

En las dos reuniones, Milei organizó los lineamientos de campaña en tres ejes centrales:

Economía : insistió en que el país cuenta con reservas suficientes para sostener el tipo de cambio.

: insistió en que el país cuenta con reservas suficientes para sostener el tipo de cambio. Seguridad : ratificó el plan en marcha junto al Ministerio de Seguridad.

: ratificó el plan en marcha junto al Ministerio de Seguridad. Política exterior: reafirmó la orientación internacional del Gobierno.

El objetivo de estas definiciones fue alinear la estrategia en todos los distritos, reducir las tensiones internas y preparar el lanzamiento de la campaña nacional en Córdoba, donde el presidente compartirá acto con el candidato Gonzalo Roca.