Javier Milei pierde a su candidato: Guillermo Britos se baja de la carrera por la Gobernación

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, ha rechazado la posibilidad de convertirse en precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por parte del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Britos ha decidido centrarse en las elecciones de su propio distrito, citando razones personales como el factor determinante de su decisión. El jefe comunal hizo esta afirmación durante una conferencia de prensa realizada en la municipalidad.

"La etapa con La Libertad Avanza está cerrada", sentenció Britos, dejando claro que no tiene intenciones de considerar otras especulaciones. Aunque aseguró estar honrado por la oferta, el mandatario expresó su deseo de que el partido libertario tenga éxito en las elecciones provinciales y se abstuvo de hacer críticas hacia el espacio liderado por Milei.

Una de las razones que Britos expuso para sustentar su decisión fue su deseo de no abandonar la municipalidad y desconectarse de los asuntos diarios que requiere una campaña a gobernador. Haciendo referencia a su experiencia anterior junto a Francisco De Narváez, el intendente afirmó: "No me gustaría dejar Chivilcoy por cuatro meses". Sin embargo, aclaró que aún no ha decidido si buscará un tercer mandato como intendente, pero aseguró que cualquier oferta electoral que surja en su distrito desde su espacio político seguirá bajo el nombre de "Primero Chivilcoy" y no "La Libertad Avanza".

Britos agradeció a Milei por sus palabras en los medios de comunicación, a pesar de no conocerlo personalmente ni haber discutido específicamente ninguna oferta política. El intendente expresó su aprecio por el reconocimiento del líder de La Libertad Avanza y su disposición a considerarlo.