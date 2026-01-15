iPhone y celulares de alta gama: cuánto bajarán los precios en Argentina con el nuevo arancel cero

El mercado tecnológico en Argentina vive hoy un cambio histórico. A partir de este jueves 15 de enero de 2026, entra en vigencia la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, completando el cronograma iniciado el año pasado por el Ministerio de Economía. La medida, oficializada bajo el Decreto 333/2025, lleva la alícuota del 8% al 0%, con el objetivo de equiparar los valores locales a los internacionales y dar batalla definitiva al contrabando.

¿Qué cambia a partir de hoy?

Hasta ayer, cualquier teléfono inteligente que ingresaba al país desde el exterior debía tributar un arancel aduanero. Con la nueva normativa de “Arancel Cero”, se elimina esta barrera impositiva para todos los dispositivos importados. Según estimaciones del Palacio de Hacienda, esta mayor apertura fomentará la competencia y podría derivar en una baja de precios finales de hasta el 30% en los modelos de gama alta, que son los que mayormente ingresan terminados desde fuera del país.

El impacto en los precios: ¿Qué pasará con el iPhone?

Los grandes beneficiados por esta medida son los usuarios de marcas que no cuentan con ensamblado en Tierra del Fuego, principalmente Apple. Al no existir fabricación local de iPhone, estos equipos sufrían el peso pleno de los aranceles.

iPhone 17 Pro Max (256 GB): En tiendas oficiales, su precio rondaba los $3.399.999. Con la quita del arancel, se proyecta que el valor de referencia podría descender hacia los $2.850.000, reduciendo significativamente la brecha con los precios de Chile o Paraguay.

En tiendas oficiales, su precio rondaba los $3.399.999. Con la quita del arancel, se proyecta que el valor de referencia podría descender hacia los $2.850.000, reduciendo significativamente la brecha con los precios de Chile o Paraguay. Modelos de entrada: Equipos como el iPhone 13 o el iPhone 15, que ya presentaban rebajas agresivas, podrían perforar la barrera de los $900.000 en las próximas semanas a medida que se renueve el stock.

Para marcas como Samsung o Motorola, que ensamblan gran parte de su catálogo en el sur, el impacto será diferente. Si bien estos equipos ya contaban con beneficios impositivos por el régimen de Tierra del Fuego, la llegada de productos importados a menor costo obligará a una readecuación de precios a la baja para mantener la competitividad.

¿La rebaja será inmediata?

Es importante que el consumidor sea cauteloso: el impacto en la góndola no será instantáneo en todos los comercios. La baja de aranceles aplica a los nuevos cargamentos que ingresan a partir de hoy. Por lo tanto, el descenso de precios se verá reflejado en dos etapas:

Inmediata: En grandes importadores y plataformas que operan con envíos directos desde el exterior.

En grandes importadores y plataformas que operan con envíos directos desde el exterior. Gradual: En las cadenas de retail tradicionales, a medida que agoten el stock que fue importado con el arancel anterior y repongan unidades con el nuevo esquema de costo cero.

Guerra contra el contrabando y el regreso del crédito

Uno de los pilares de esta decisión es reducir el mercado informal. Se estima que en 2025, 1 de cada 3 celulares activados en Argentina provenía del contrabando. Al reducir el costo de la importación legal, el Gobierno busca que el usuario prefiera comprar en el canal oficial, contando con garantía, factura y, lo más importante, financiamiento.

Con la estabilidad inflacionaria actual, se espera que los bancos relancen planes de 12 y 18 cuotas sin interés para la compra de tecnología, un incentivo que suele ser más determinante que el precio contado para el bolsillo argentino.