Intendentes en alerta: Advierten sobre el impacto de las políticas de Milei en la Quinta Sección

Los 12 intendentes de Unión por la Patria de la Quinta Sección Electoral bonaerense difundieron un comunicado expresando su “profunda preocupación por el deterioro de la situación económica, social y productiva” que atraviesa la región.

Señalaron que la parálisis de la obra pública, la caída de salarios, los recortes en jubilaciones, la falta de incentivos para generar empleo y el vaciamiento del sistema de salud afectan directamente la calidad de vida de millones de bonaerenses. Además, alertaron sobre el impacto que tendrá la eliminación de la tarifa diferencial de gas para los distritos de la “zona fría”, que afectaría a unos 5 millones de usuarios.

Los mandatarios advirtieron que estas medidas podrían condicionar la próxima temporada de verano y perjudicar las economías locales. En el comunicado, instaron al presidente Javier Milei a garantizar la coparticipación a la provincia para “apostar al federalismo y al bienestar general”.

“Nuestra región se ve fuertemente golpeada; nuestros municipios no pueden sostener más las obligaciones que le corresponden al Gobierno nacional”, señalaron. Además, subrayaron que la unidad regional es clave para enfrentar los desafíos y proteger a la clase media, al comercio, a los trabajadores, a las pymes y a cada municipio.

El documento fue firmado por los intendentes Francisco Echarren (Castelli), Juan Pablo García (Dolores), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walker (Pila), Juan de Jesús (La Costa), Javier Gastón (Chascomús), Carlos Rocha (General Guido), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Alberto Gelené (Las Flores) y Héctor Olivera (Tordillo).