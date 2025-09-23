Intendentes en alerta: Advierten sobre el impacto de las políticas de Milei en la Quinta Sección

Francisco Díaz
intendentes

Los 12 intendentes de Unión por la Patria de la Quinta Sección Electoral bonaerense difundieron un comunicado expresando su “profunda preocupación por el deterioro de la situación económica, social y productiva” que atraviesa la región.

Señalaron que la parálisis de la obra pública, la caída de salarios, los recortes en jubilaciones, la falta de incentivos para generar empleo y el vaciamiento del sistema de salud afectan directamente la calidad de vida de millones de bonaerenses. Además, alertaron sobre el impacto que tendrá la eliminación de la tarifa diferencial de gas para los distritos de la “zona fría”, que afectaría a unos 5 millones de usuarios.

Más seguridad en pagos con tarjeta: es ley la iniciativa de Gabriela Demaría para proteger a los usuarios
Mirá también:

Más seguridad en pagos con tarjeta: es ley la iniciativa de Gabriela Demaría para proteger a los usuarios

Los mandatarios advirtieron que estas medidas podrían condicionar la próxima temporada de verano y perjudicar las economías locales. En el comunicado, instaron al presidente Javier Milei a garantizar la coparticipación a la provincia para “apostar al federalismo y al bienestar general”.

“Nuestra región se ve fuertemente golpeada; nuestros municipios no pueden sostener más las obligaciones que le corresponden al Gobierno nacional”, señalaron. Además, subrayaron que la unidad regional es clave para enfrentar los desafíos y proteger a la clase media, al comercio, a los trabajadores, a las pymes y a cada municipio.

El documento fue firmado por los intendentes Francisco Echarren (Castelli), Juan Pablo García (Dolores), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walker (Pila), Juan de Jesús (La Costa), Javier Gastón (Chascomús), Carlos Rocha (General Guido), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Alberto Gelené (Las Flores) y Héctor Olivera (Tordillo).

Kicillof desmiente nuevo impuesto a billeteras virtuales y critica al Gobierno nacional
Mirá también:

Kicillof desmiente nuevo impuesto a billeteras virtuales y critica al Gobierno nacional
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Precio transferencia autos arg
Banco Nación mantiene créditos al 50% para comprar autos 0 km y usados desde concesionarias
Sociedad
asesino gg
En octubre comenzará el juicio al policía que asesinó brutalmente a su exsuegra en General Belgrano
Dolores General Belgrano Provincia
IMG 20250923 122957 (1280 x 972 píxel)
Un joven irrumpe en su propio velorio y desata una ola de confusión en Tucumán
Nacionales
ASADO
Con un gran asado popular se celebrarán las Fiestas Patronales en General Lavalle
General Lavalle
feriados argentina
Milei estableció un fin de semana largo de cuatro días en noviembre para impulsar el turismo
Sociedad
Noticia 2025 20250923 143945 0000
Más seguridad en pagos con tarjeta: es ley la iniciativa de Gabriela Demaría para proteger a los usuarios
Provincia
Inesperada crítica de Ofelia Fernández al Ministerio de la Mujer: “Era una institución de mentira, no servía para nada”
Nacionales

Más leídas