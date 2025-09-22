Insólito: Se le salió una rueda a un micro e impactó contra un auto

En las últimas horas de la víspera, se registró un accidente poco común en el kilómetro 83 de la Ruta Nacional 226, en jurisdicción del distrito de Balcarce, en dirección a la ciudad de Tandil.

Un micro de larga distancia de la empresa Costera Criolla perdió uno de sus neumáticos, que impactó contra un vehículo Ford Ka que circulaba detrás del ómnibus.

Los ocupantes del Ford Ka, oriundos de Ayacucho, resultaron ilesos. Dentro del micro, al menos dos pasajeros sufrieron golpes leves y fueron atendidos en el lugar por personal de Bomberos Voluntarios de Balcarce.

El tránsito se vio parcialmente interrumpido mientras se realizaban las tareas de asistencia y despeje de la ruta. También trabajó en el lugar personal de Policía Vial, que colaboró en la regulación del tránsito y la seguridad del sitio.