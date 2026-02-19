Inscripción Becas Progresar 2026: Fechas confirmadas, nuevos montos y el paso a paso para anotarte

El acceso a las Becas Progresar 2026 ya se posiciona como la principal consulta de miles de estudiantes en toda la Provincia de Buenos Aires y el resto del país. Con el inminente inicio del nuevo ciclo lectivo, el Ministerio de Capital Humano y la ANSES se encuentran ultimando los detalles para oficializar la nueva convocatoria.

Si residís en el Gran Buenos Aires, La Plata, o en ciudades del interior bonaerense, prepararte con anticipación es la clave estratégica para no perder este vital respaldo económico. En este artículo exclusivo, desglosamos con datos verificados y actualizados a febrero de 2026 todo lo que necesitás saber: desde los nuevos topes de ingresos exigidos hasta el procedimiento digital exacto para asegurar tu cupo.

¿Cuándo comienzan las inscripciones para las Becas Progresar 2026?

Aunque durante las últimas semanas circularon rumores sobre aperturas anticipadas, las fuentes oficiales e institucionales confirman que el período de inscripción principal se extenderá, como es política habitual del programa, entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2026.

Es fundamental destacar que el trámite será 100% online y totalmente gratuito. No obstante, el consejo de los expertos en gestiones de ANSES es contundente: no esperes a marzo para revisar tu perfil digital. Ingresar hoy mismo a la plataforma para validar tus datos personales y familiares te ahorrará fuertes dolores de cabeza cuando el sistema experimente demoras por la alta demanda nacional.

Líneas de asistencia y montos actualizados a febrero 2026

El esquema nacional de becas se divide en cuatro grandes categorías, diseñadas específicamente para acompañar al alumno en cada etapa crítica de su formación académica o profesional:

Progresar Obligatorio: Destinado a garantizar la finalización de la escuela primaria y secundaria.

Destinado a garantizar la finalización de la escuela primaria y secundaria. Progresar Superior: Orientado a estudiantes matriculados en institutos terciarios y universidades nacionales o provinciales.

Orientado a estudiantes matriculados en institutos terciarios y universidades nacionales o provinciales. Progresar Enfermería: Una línea estratégica y esencial para el país, sin límite de edad , para quienes cursen carreras afines al sistema de salud.

Una línea estratégica y esencial para el país, , para quienes cursen carreras afines al sistema de salud. Progresar Trabajo: Enfocado en potenciar la inserción laboral mediante cursos de formación profesional avalados por el INET.

Actualmente, el monto oficial estipulado para la Beca Progresar es de $35.000 mensuales, de acuerdo con la última resolución ministerial vigente. Sin embargo, la dinámica de cobro posee una particularidad técnica que todo estudiante debe comprender para administrar sus finanzas: la ANSES liquida un 80% de forma directa mensual ($28.000), mientras que el 20% restante ($7.000) queda en condición de retenido.

Ese monto acumulado a lo largo de los meses se libera de manera retroactiva únicamente tras presentar la certificación oficial que acredita la regularidad académica del beneficiario al finalizar el ciclo lectivo.

Línea de Beca Progresar Monto Total (2026) Cobro Mensual Directo (80%) Monto Retenido Mensual (20%) Progresar Obligatorio $35.000 $28.000 $7.000 Progresar Superior $35.000 $28.000 $7.000 Progresar Enfermería $35.000 $28.000 $7.000 Progresar Trabajo $35.000 $28.000 $7.000

Requisitos excluyentes: ¿Quiénes pueden cobrar el Progresar este año?

Para garantizar que el esfuerzo estatal llegue a quienes atraviesan una vulnerabilidad real, el Gobierno Nacional ha establecido filtros socioeconómicos y académicos sumamente estrictos para este ciclo. Si estás planeando tu postulación desde cualquier punto de la geografía bonaerense, es imperativo que verifiques cumplir con el siguiente listado antes de enviar tu solicitud:

Tope de ingresos familiares auditados: La suma total de los ingresos formales de tu grupo familiar conviviente no debe superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) . Tomando como referencia las últimas actualizaciones salariales de febrero de 2026, este tope límite ronda aproximadamente los $1.040.000 . Este punto crítico es auditado de forma automática mediante cruces de datos informáticos con la AFIP.

La suma total de los ingresos formales de tu grupo familiar conviviente no debe superar los . Tomando como referencia las últimas actualizaciones salariales de febrero de 2026, este tope límite ronda aproximadamente los . Este punto crítico es auditado de forma automática mediante cruces de datos informáticos con la AFIP. Límites de edad segmentados: Para las líneas generales de educación, debés tener entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria. Si sos un estudiante avanzado en el nivel superior, este umbral se extiende generosamente hasta los 30 años . Como excepción estructural, la línea de Enfermería no posee ninguna restricción de edad .

Para las líneas generales de educación, debés tener entre cumplidos al momento del cierre de la convocatoria. Si sos un estudiante avanzado en el nivel superior, este umbral se extiende generosamente hasta los . Como excepción estructural, la línea de . Nacionalidad y arraigo: Ser argentino nativo, naturalizado, o en su defecto, extranjero con una residencia legal mínima ininterrumpida de dos años en el territorio nacional, contando siempre con el DNI vigente.

Ser argentino nativo, naturalizado, o en su defecto, extranjero con una residencia legal mínima ininterrumpida de en el territorio nacional, contando siempre con el DNI vigente. Exigencia académica (Rendimiento sostenido): Este es uno de los criterios que mayor cantidad de bajas masivas generó recientemente. Para los estudiantes de nivel superior, ya no alcanza simplemente con estar matriculado: la normativa actual exige de forma irrestricta haber aprobado al menos el 50% de las materias correspondientes al plan de estudios del año anterior.

Este es uno de los criterios que mayor cantidad de bajas masivas generó recientemente. Para los estudiantes de nivel superior, ya no alcanza simplemente con estar matriculado: la normativa actual exige de forma irrestricta haber correspondientes al plan de estudios del año anterior. Salud pública preventiva: Se exige contar con el esquema de vacunación completo o en curso, de estricto acuerdo con el calendario sanitario nacional vigente.

Guía paso a paso: Cómo inscribirse online sin cometer errores

La evidencia demuestra que el error administrativo más común, el cual deja a miles de jóvenes bonaerenses fuera del sistema de cobro, es completar de forma inexacta el formulario socioeconómico. Para blindar tu postulación y asegurar tu cupo, seguí con extrema atención este procedimiento técnico paso a paso:

Validación de identidad digital: Ingresá al portal web oficial de Mi Argentina o a la aplicación móvil Mi ANSES. Utilizá tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social. Si no recordás tu contraseña actual, podés recuperarla instantáneamente respondiendo a las preguntas de seguridad del sistema. Actualización de padrones y vínculos: Antes de precipitarte a buscar la opción de inscripción a becas, dirigite al menú de “Datos Personales y Familiares”. Es de vital importancia que tu domicilio real (ya sea que vivas en el conurbano profundo, en el interior agrario o en tu propia ciudad) y tus vínculos familiares estén declarados correctamente. De esta información depende exclusivamente el cálculo algorítmico del tope de ingresos familiares. Selección de la línea de fomento: Una vez validados tus datos, ingresá al apartado oficial denominado Becas Progresar y seleccioná con cuidado la línea específica que corresponde a tu nivel educativo actual (Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería). Declaración Jurada y Formulario integral: Completá exhaustivamente el formulario socioeconómico y académico que aparecerá en pantalla. Tené muy presente que este documento digital tiene carácter legal de Declaración Jurada; cualquier falsedad, omisión o inconsistencia detectada en las auditorías provocará la anulación inmediata de la beca y posibles sanciones administrativas. Certificación de alumno regular: En múltiples casos, el sistema te solicitará adjuntar en formato PDF o validar electrónicamente tu condición activa de alumno. Asegurate previamente de que tu escuela, instituto o sede universitaria haya remitido en tiempo y forma las nóminas de matriculados al Ministerio de Educación de la Nación. Confirmación y Seguimiento del expediente: Al presionar el botón de envío, la plataforma te otorgará un comprobante oficial de inscripción con un número de trámite. Guardalo o imprimilo. Podrás monitorear el estado real de tu solicitud (las etapas suelen ser “En evaluación”, “Aprobado” o “Rechazado”) desde esta misma interfaz en las semanas subsiguientes al cierre de la convocatoria.

Causales de suspensión: Por qué podrías dejar de cobrar en 2026

Es indispensable mantener un seguimiento proactivo de tu situación como alumno, ya que la ANSES ejecuta auditorías interactivas de manera mensual. Durante el reciente mes de febrero de 2026, miles de titulares experimentaron la suspensión preventiva o definitiva del pago debido a diversas irregularidades no subsanadas.

Entre las causales punitivas más frecuentes detectadas en los expedientes, destacan contundentemente: la pérdida injustificada de la regularidad escolar, la incapacidad de alcanzar el 50% de las materias aprobadas exigidas en el nivel superior, no cargar a tiempo la documentación probatoria requerida en la plataforma, o que la suma de los ingresos formales de los padres supere de forma repentina el tope inamovible de los tres salarios mínimos.

En conclusión, mantener tu información patrimonial rigurosamente actualizada y focalizar todos tus esfuerzos en el rendimiento académico real, representan hoy las únicas garantías absolutas para sostener este apoyo financiero mes a mes, asegurando así tu trayectoria profesional en la competitiva Argentina actual.