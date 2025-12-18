Inocencia Fiscal: Qué es el nuevo proyecto que limita a ARCA y cambia las reglas del juego en 2026

El Congreso de la Nación acaba de dar un paso fundamental en la relación entre el Estado y los contribuyentes. La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley de “Inocencia Fiscal”, una iniciativa que promete transformar el sistema tributario argentino, limitando el poder de fuego de la nueva ARCA (ex AFIP) y modificando el Régimen Penal Tributario.

A diferencia del “Blanqueo” o el “Tapón Fiscal” (que buscaban regularizar deudas pasadas), la Inocencia Fiscal mira hacia el futuro. Su objetivo central es cambiar la filosofía de la recaudación: el contribuyente se presume cumplidor salvo prueba en contrario, terminando con la “presunción de culpabilidad” que regía hasta ahora.

Los 5 puntos claves de la Inocencia Fiscal

Si te preguntás cómo te afecta esta nueva normativa en tu economía diaria y en tu relación con el fisco, estos son los pilares fundamentales del proyecto que se encamina al Senado:

1. Fin de la “Cacería en el Zoológico”

El punto más fuerte es el cambio de paradigma. Hasta hoy, ARCA podía iniciar sumarios o presuponer evasión basándose meramente en “indicios” (como gastos altos o movimientos bancarios). Con la nueva ley, la carga de la prueba recae sobre el Estado. ARCA deberá presentar evidencia concreta y directa de una maniobra de evasión antes de sancionar. Ya no sos culpable hasta que demuestres lo contrario; sos inocente hasta que el fisco pruebe el delito.

2. Aumento de los montos para ir preso (Ley Penal Tributaria)

Los montos a partir de los cuales una deuda se considera delito penal estaban desactualizados por la inflación, lo que ponía a pymes y contribuyentes medios en riesgo de causas penales por montos irrisorios. El proyecto actualiza drásticamente estos pisos:

Evasión Simple: El umbral sube de $1.500.000 a $100 millones .

El umbral sube de $1.500.000 a . Evasión Agravada: El piso asciende a $1.000 millones.

Esto significa que las deudas menores a esas cifras se manejarán en el ámbito administrativo (multas e intereses) y no en el fuero penal (cárcel).

3. Uso del “Dólar Colchón” sin miedo

Uno de los efectos prácticos más esperados es la reactivación del consumo. Al limitar la capacidad de ARCA de perseguir automáticamente por “inconsistencias” menores, se busca que los argentinos puedan utilizar sus ahorros en dólares (el famoso “dólar colchón”) para comprar autos, inmuebles o bienes durables sin el temor a recibir una intimación automática al día siguiente, siempre que las operaciones estén dentro de parámetros razonables.

4. Declaración Jurada de Ganancias “con un clic”

Para simplificar la vida del contribuyente, se propone un sistema similar al que ya usan otros países. ARCA preparará una declaración jurada borrador (Proforma) para personas humanas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales. El usuario solo tendrá que entrar, revisar y aceptar “con un clic”.

El beneficio extra: Si aceptás la declaración propuesta por el fisco y pagás, quedás liberado de fiscalizaciones profundas posteriores sobre ese período (salvo que aparezcan facturas apócrifas).

5. Reducción de la prescripción

Se acortan los tiempos que tiene el Estado para reclamar o iniciar juicios. El plazo de prescripción para delitos de evasión tributaria se reduce, en general, a 3 años (antes eran plazos mucho más extensos). Esto obliga a la burocracia estatal a ser eficiente y rápida si quiere cobrar, evitando que los contribuyentes tengan una “espada de Damocles” sobre su cabeza durante una década.

Diferencia entre “Inocencia Fiscal” y “Tapón Fiscal”

Es común confundir estos términos, pero son herramientas distintas que conviven en el escenario económico de finales de 2025:

Tapón Fiscal (Blanqueo): Es un beneficio para quienes entraron al Régimen de Regularización de Activos (Ley 27.743). Al declarar bienes, el Estado te “perdona” los impuestos no pagados por esos bienes hacia atrás (hasta 2023).

Es un beneficio para quienes entraron al Régimen de Regularización de Activos (Ley 27.743). Al declarar bienes, el Estado te “perdona” los impuestos no pagados por esos bienes hacia atrás (hasta 2023). Inocencia Fiscal (Nueva Ley): Es una reforma procesal y penal hacia adelante. No perdona deudas viejas automáticamente, sino que te protege de arbitrariedades de ARCA en el futuro y actualiza los montos para que no vayas preso por deudas inflacionarias.

¿Cuándo entra en vigencia?

El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Ahora debe ser tratado y aprobado por el Senado de la Nación para convertirse en ley. Sin embargo, dado el amplio consenso obtenido en la cámara baja, los especialistas tributarios descuentan su aprobación inminente.

Recomendación: Si tenés una inspección abierta o estás planificando tu situación fiscal para 2026, consultá con tu contador sobre cómo estos nuevos montos de punibilidad podrían beneficiar tu estrategia de defensa.