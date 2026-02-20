Todo lo que necesitás saber para ingresar a la Policía Bonaerense en 2026: requisitos, fechas y cómo anotarte

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ya habilitó el proceso de reclutamiento y evaluación para el ciclo de ingreso 2026. Si tu vocación es el servicio público y buscás formar parte de la fuerza de seguridad más grande de Argentina, es fundamental conocer al detalle cada paso del proceso administrativo y evaluativo.

Ingresar a la Escuela de Policía “Juan Vucetich” no es simplemente un trámite burocrático; requiere una profunda preparación física, estabilidad mental y un estricto cumplimiento de las normativas vigentes. En este artículo, desglosamos la información oficial más reciente para que puedas postularte de manera correcta y evitar los errores comunes que suelen demorar o cancelar el ingreso de cientos de aspirantes cada año.

Requisitos oficiales para ser policía de la Provincia de Buenos Aires

Para ser admitido en el proceso de selección de este año, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones excluyentes dictadas por el Ministerio de Seguridad bonaerense. No cumplir con alguno de estos puntos significa la descalificación automática del proceso de reclutamiento:

Nacionalidad: Ser argentino o argentina nativo, naturalizado o por opción.

Ser argentino o argentina nativo, naturalizado o por opción. Edad límite: Tener entre 18 y 29 años de edad al momento de concretar la incorporación oficial.

Tener entre 18 y 29 años de edad al momento de concretar la incorporación oficial. Residencia comprobable: Poseer domicilio real en la Provincia de Buenos Aires, el cual debe figurar obligatoriamente en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Poseer domicilio real en la Provincia de Buenos Aires, el cual debe figurar obligatoriamente en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Estudios completos: Haber finalizado de cursar el nivel secundario bajo los términos de la Ley N° 13.688 o equivalente. No se aceptan constancias de alumno regular si aún se adeudan materias previas.

Haber finalizado de cursar el nivel secundario bajo los términos de la Ley N° 13.688 o equivalente. constancias de alumno regular si aún se adeudan materias previas. Aptitud psicofísica: Responder a las exigencias médicas y psicológicas establecidas en la Ley N° 13.982 y su reglamentación.

Responder a las exigencias médicas y psicológicas establecidas en la Ley N° 13.982 y su reglamentación. Antecedentes limpios: No registrar ningún tipo de Antecedentes Penales, tanto a nivel de la Provincia de Buenos Aires como a nivel Nación.

Documentación obligatoria que debés preparar para la inscripción

Preparar la carpeta de ingreso con antelación es uno de los pasos donde muchos postulantes fallan. Las autoridades provinciales son inflexibles con la presentación de la documentación en tiempo y forma. Asegurate de contar con:

Planilla de inscripción: Generada e impresa desde la página web oficial del Ministerio de Seguridad.

Generada e impresa desde la página web oficial del Ministerio de Seguridad. DNI actualizado: Copia nítida del frente y dorso.

Copia nítida del frente y dorso. Partida de nacimiento: Copia del acta o partida de nacimiento original (es importante destacar que no sirve el certificado de nacimiento otorgado por el hospital).

Copia del acta o partida de nacimiento original (es importante destacar que el certificado de nacimiento otorgado por el hospital). Título secundario: Copia certificada y original del analítico. En caso de que el título haya sido emitido antes del año 2010, debe contar con los sellos del Ministerio del Interior y de la Provincia.

Copia certificada y original del analítico. En caso de que el título haya sido emitido antes del año 2010, debe contar con los sellos del Ministerio del Interior y de la Provincia. Fotografía: Una foto carnet 4×4 reciente, tomada de frente y con fondo blanco.

Una foto carnet 4×4 reciente, tomada de frente y con fondo blanco. Certificados adicionales: Formulario de evaluación médica preliminar y, únicamente para aquellos aspirantes que tengan hijos, el certificado de deudor alimentario.

Cómo es el proceso de evaluación y selección paso a paso

El ingreso a la fuerza bonaerense consta de múltiples filtros diseñados por la Dirección de Reclutamiento e Incorporaciones para seleccionar a los perfiles más idóneos. Este proceso se divide en etapas eliminatorias que se llevan a cabo en distintos municipios (como San Fernando, Lomas de Zamora, Mercedes, entre otros) a lo largo del año.

La primera instancia crítica es la evaluación atlética, donde se mide la resistencia cardiovascular, la fuerza y la agilidad de los candidatos. Es vital prepararse con meses de anticipación visualizando el “Video de Recomendaciones para Evaluación Atlética” que provee el Ministerio, ya que las pruebas son rigurosas.

Posteriormente, los postulantes que aprueban la fase física avanzan a la etapa psicológica y premédica. En estas jornadas intensivas, profesionales de la salud del Ministerio de Seguridad evalúan el perfil cognitivo y emocional del aspirante para asegurar que posea las herramientas necesarias para lidiar con situaciones de alto estrés y riesgo. Finalmente, una entrevista personal y junta de selección determina la aptitud definitiva del candidato para ingresar a la academia.

Comparativa: requisitos indispensables frente a motivos de rechazo comunes

Para aportar mayor claridad a tu preparación y optimizar tus tiempos, elaboramos la siguiente tabla comparativa que contrasta lo que la normativa exige frente a los errores operativos más frecuentes que dejan fuera a los postulantes:

Exigencia oficial (Ley N° 13.982) Motivo de rechazo automático más frecuente Solución o recomendación práctica Edad: 18 a 29 años Cumplir 30 años poco antes de la fecha de incorporación oficial a la academia. Inscribirse con margen de tiempo suficiente en los primeros llamados del ciclo si se está al límite de la edad permitida. Secundario completo Presentar constancia de “título en trámite” pero adeudando materias previas. Rendir y aprobar todas las materias pendientes antes de iniciar el formulario web del Ministerio de Seguridad. Aptitud física plena No superar el test de resistencia aeróbica o presentar patologías no declaradas. Entrenar con base en las métricas oficiales del Ministerio y realizarse un chequeo médico particular preventivo. Antecedentes penales Contar con causas contravencionales menores olvidadas o antecedentes no resueltos. Solicitar el certificado de Reincidencia Nacional de forma personal meses antes para verificar el estado legal. Domicilio bonaerense Presentarse con un DNI que registra domicilio en CABA o en el interior del país. Realizar el cambio de domicilio en el Renaper y obtener el nuevo DNI físico antes de iniciar el trámite de ingreso.

Cómo superar la etapa psicológica y médica

La rigurosidad de los exámenes de ingreso a la Policía de la Provincia de Buenos Aires ha escalado significativamente en los últimos ciclos. El objetivo institucional actual no es simplemente sumar un gran volumen de efectivos, sino garantizar la calidad profesional, la resiliencia y la idoneidad emocional de quienes portarán un arma reglamentaria en la vía pública.

Durante el examen psicológico, el equipo de evaluadores busca identificar perfiles que demuestren una alta tolerancia a la frustración, un sólido control de los impulsos y una marcada estabilidad emocional. Es un error común intentar memorizar “la respuesta correcta” para los tests; lo que realmente se evalúa es la coherencia estructural de la personalidad a lo largo de los diferentes test psicométricos y proyectivos.

A nivel médico, el examen es exhaustivo e incluye desde controles cardiológicos de esfuerzo y análisis de sangre completos, hasta exámenes toxicológicos estrictos, audiometrías y controles de agudeza visual. Resulta imperativo presentarse a estas citaciones descansado, en las condiciones de ayuno que se indiquen, y declarar con honestidad cualquier condición de salud preexistente. La ocultación o falsificación de datos médicos es motivo de expulsión permanente del sistema de reclutamiento provincial.

Vías oficiales para anotarte y medios de contacto

La inscripción para el ciclo 2026 ya se encuentra activa y el primer paso se realiza de forma cien por ciento digital. El proceso comienza completando el formulario a través de la página web del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Además de la plataforma online, el Ministerio despliega continuamente puntos móviles de información e inscripción en distintos municipios, acercando la posibilidad de anotarse directamente en plazas, parques y centros culturales con la asistencia de personal policial capacitado.

Para despejar dudas específicas sobre el armado de la carpeta, la validación de títulos o los turnos asignados para las evaluaciones, podés utilizar las siguientes vías de comunicación directa y oficial habilitadas para el ingreso 2026: