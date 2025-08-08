banner ad

Impactante accidente en Ruta 6: un conductor destrozó una Ferrari de un millón de dólares y salió ileso

Francisco Díaz
ferrari

Un espectacular accidente ocurrido en la intersección de las rutas 16 y 6, a la altura de San Vicente, dejó como saldo una lujosa Ferrari 296 GTB completamente destrozada, pero sin heridos. El hecho, registrado en las primeras horas de la mañana de este viernes, generó gran repercusión en redes sociales por el valor y exclusividad del vehículo.

Según indicaron fuentes oficiales, el conductor —identificado como Diego M., de 51 años, residente de la localidad de Canning— circulaba a alta velocidad en dirección a Cañuelas por la Ruta 6 cuando no advirtió la presencia de la rotonda que enlaza con la Ruta 16. Al tomar el enlace, perdió el control, se despistó y recorrió unos 40 metros fuera del asfalto antes de impactar contra un poste y el alambrado de un campo, ubicado frente a un destacamento policial.

Pese a la violencia del impacto y los graves daños que sufrió la carrocería del auto deportivo, el habitáculo permaneció intacto, lo que permitió que el conductor saliera por sus propios medios. “Se bajó caminando y llamó para que lo vinieran a buscar”, señalaron testigos. Cuando la policía llegó al lugar, el hombre ya se había retirado.

Un ejemplar único en Argentina

La Ferrari 296 GTB involucrada en el siniestro es un modelo híbrido biplaza, con motor trasero central y asistencia eléctrica, que alcanza 830 caballos de fuerza. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 330 km/h.
El vehículo, de color amarillo, está valuado en aproximadamente un millón de dólares y es el único de su tipo registrado en el país.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente, mientras las imágenes del lujoso deportivo destruido se viralizan en redes sociales.

