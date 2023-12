Hubo arreglo: IOMA acordó con FEMEBA y se levantó el corte de servicios por falta de pago

Luego del corte de servicios para los afiliados al IOMA en 4 Municipios Bonaerenses y CABA por falta de pago, la Femeba llegó a un arreglo con la obra social y se reestablecieron las prestaciones. Tanto el Programa de Prevención del Cáncer de Colon, como otros programas especiales retomarán su tratamiento habitual.

“IOMA informa a las afiliadas y afiliados de La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ensenada, San Pedro y Tandil, que se levantó el Corte de Servicios por parte de FEMEBA. La entidad médica continuará el servicio prestacional y de atención con total normalidad. El Instituto dio rápida respuesta al reclamo planteado por parte de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires”, señalaron desde la Obra Social.

“Ante la falta del pago del IOMA, a partir del 6 de diciembre se procederá al corte de servicios para todas las prestaciones de los afiliados del Instituto”, habían señalado desde Femeba ayer a la mañana. “Con FEMEBA no veo solución. Durante los 4 años que estoy en el IOMA y tengo diálogo constante, ellos niegan la problemática del cobro indebido”, manifestó luego Giles, el titular de la Obra Social.

“IOMA tiene que resolver el problema a los afiliados no a FEMEBA. FEMEBA nos ha generado muchos problemas porque no distribuye el recurso a los médicos como actualmente funciona en La Plata. Allí no hay una intermediación con finalidad de rentabilidad y hay más médicos trabajando. Todo el recurso le llega a los médicos”, agregó el Funcionario.

“Hay que revisar para que sirven los intermediarios“, manifestó el Minstro de Salud Bonaerense, Nicolás Kreplak. Finalmente, el acuerdo entre las entidades llegó y IOMA retomará sus prestaciones de manera habitual.