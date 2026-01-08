Hoy se recuerda al Gauchito Gil y el milagro que dio origen a su culto popular

Francisco Díaz

Cada 8 de enero, la Argentina recuerda al Gauchito Gil, una de las figuras más representativas de la religiosidad popular, cuya historia combina hechos reales, relatos orales y creencias transmitidas de generación en generación. Su figura, nacida en el siglo XIX, se mantiene vigente a través de una devoción que creció al margen de los cultos oficiales y se extendió a lo largo y ancho del país.

Antonio Mamerto Gil Núñez habría nacido en la provincia de Corrientes hacia mediados del siglo XIX, en un contexto marcado por conflictos políticos y guerras civiles. De acuerdo con la tradición, fue un hombre humilde, solidario con los más necesitados y reacio a participar de los enfrentamientos armados de la época, lo que lo convirtió en un perseguido por las autoridades.

Alivio climático: un “mini otoño” se instaló en la provincia en pleno enero
Mirá también:

Alivio climático: un “mini otoño” se instaló en la provincia en pleno enero
El Gauchito Gil: historia de un héroe popular que sigue inspirando al pueblo argentino

Los relatos populares señalan que Gil fue detenido y acusado de desertor y bandolero. Tras permanecer encarcelado, fue trasladado para ser ejecutado el 8 de enero de 1878. La versión más difundida indica que, camino a su muerte, le habría dicho a su carcelero que no lo matara, ya que su hijo se encontraba gravemente enfermo. Según la creencia, le aseguró que, si rezaba en su nombre, el niño sanaría.

Pese a la advertencia, el Gauchito Gil fue degollado. Al regresar a su hogar, el carcelero habría encontrado a su hijo agonizando. Desesperado, recordó las palabras de Gil y decidió rezar invocándolo. De manera inmediata, el niño se habría recuperado, dando origen al primer milagro atribuido al Gauchito Gil y al inicio de su culto popular.

gauchito gil

Conmovido por lo ocurrido, el carcelero regresó al lugar de la ejecución y dio sepultura al cuerpo. A partir de ese momento, comenzó a difundirse la fama milagrosa de Gil, especialmente entre los sectores populares, que encontraron en su figura un símbolo de injusticia, fe y protección frente a las adversidades.

Aunque la Iglesia Católica no lo reconoce como santo, el Gauchito Gil se consolidó como una de las devociones populares más fuertes del país.

Cada 8 de enero, miles de fieles se acercan a los santuarios para agradecer favores y renovar promesas, manteniendo viva una creencia que forma parte del patrimonio cultural argentino.

Quini 6: Un afortunado acertó los seis números y se llevó más de .800 millones
Mirá también:

Quini 6: Un afortunado acertó los seis números y se llevó más de $1.800 millones
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Como extraer dinero de un cajero utilizando Cuenta DNI
Nuevo límite de retiro en Cajeros 2026: ¿Cuánto se puede extraer por día?
Provincia
PORTADA VIRGEN
¿Milagro en Chivilcoy? aseguran que la Virgen apareció en un árbol
Provincia
La Corte puso un freno a las fumigaciones en Rauch y Tandil
Provincia
auh enero 2026 alimentar
Cambios en la AUH y Tarjeta Alimentar: ¿Cuánto se cobra en enero 2026?
Anses Sociedad
hospital el cruce
Denuncian que el Gobierno nacional evalúa privatizar los hospitales SAMIC bonaerenses
Nacionales Provincia
La primavera en Buenos Aires sigue inestable y promete lluvias en los próximos días
Miércoles agradable pero inestable. ¿Cuándo vuelven las lluvias?
Provincia
Preocupación sanitaria: Murió un joven por hantavirus en Mar del Plata
Provincia

Más leídas