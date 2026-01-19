Hacían un asado en Sierra de los Padres y apareció una yarará de un metro y medio

Un fin de semana de descanso estuvo a punto de convertirse en una situación de alto riesgo para un grupo de cuatro amigos que se encontraba en una cabaña familiar de Sierra de los Padres, cuando la aparición de una yarará de gran tamaño alteró por completo la tranquilidad del lugar.

El episodio ocurrió este domingo por la tarde, cuando los hombres habían encendido la parrilla para almorzar. Al intentar ingresar a la vivienda, uno de ellos se encontró cara a cara con una extensa serpiente venenosa ubicada en el umbral de la puerta, según relataron en diálogo con el medio 0223.

En un primer momento, intentaron ahuyentarla y trasladarla lejos del sector utilizando un palo. Sin embargo, la yarará reaccionó de manera agresiva, avanzó contra ellos, ingresó a la cabaña y se ocultó debajo de una cama, generando una situación de extremo peligro.

Ante el riesgo de un desenlace grave, los ocupantes del lugar se comunicaron de inmediato con el cuartel de Bomberos de Sierra de los Padres, que acudió rápidamente al llamado. Al arribar, el personal quedó sorprendido por el tamaño del reptil, que estimaron en aproximadamente un metro y medio de largo.

Pese a ello, los bomberos lograron resguardar al animal de manera segura y proceder a su reubicación, evitando que resultara herido tanto el ofidio como las personas involucradas.

Qué hacer ante la mordedura de una yarará

Desde los organismos de emergencia recuerdan que, ante una mordedura de yarará, se debe llamar de inmediato al servicio de emergencias o trasladarse al hospital más cercano para recibir el suero antiofídico específico.

Mientras se aguarda la atención médica, es fundamental mantener a la persona afectada quieta, para evitar que el veneno se disemine con mayor rapidez. También se recomienda retirar anillos, pulseras, relojes o prendas ajustadas de la zona comprometida antes de que se produzca inflamación.

Asimismo, se aconseja lavar la herida con agua y jabón, cubrirla con un vendaje limpio y seco, sin ejercer presión, y evitar prácticas caseras que puedan agravar el cuadro.

El hecho sirve como recordatorio de la presencia de fauna silvestre en zonas serranas y la importancia de actuar con rapidez y responsabilidad ante este tipo de situaciones.