Habilitan la venta de pasajes para viajar en tren a Mar del Plata en octubre y noviembre

Trenes Argentinos anunció que ya están disponibles los pasajes de larga distancia para viajar durante octubre y noviembre entre Buenos Aires y Mar del Plata, una de las rutas más demandadas por turistas bonaerenses de cara a la temporada de primavera.

Según la información oficial, los boletos pueden comprarse online a través del sistema de Trenes Argentinos, con un 10 % de descuento para compras por internet. También es posible adquirirlos en las boleterías habilitadas. Jubilados y pensionados acceden a un 40 % de descuento, mientras que las personas con Certificado Único de Discapacidad pueden viajar de manera gratuita bajo las condiciones habituales. Además, niños de 3 a 12 años pagan el 50 % del pasaje, y los menores de 3 que no ocupen asiento viajan sin cargo.

Para noviembre, las tarifas arrancan desde aproximadamente $25.000 en clase Primera y $30.000 en Pullman, valores que pueden variar según la demanda y la fecha seleccionada.

Por obras en las vías, el servicio presenta frecuencias reducidas:

No hay trenes desde Buenos Aires a Mar del Plata los martes, miércoles y jueves .

desde Buenos Aires a Mar del Plata los . Desde Mar del Plata hacia Buenos Aires, no opera los miércoles ni jueves.

Los sábados salen formaciones desde Constitución a las 7:32 y 14:32, con regresos desde Mar del Plata a la 1:11 y 14:36. Los domingos y feriados, las salidas son a las 7:25 y 14:52, y los regresos a la 1:11 y 14:57. Además, hay un servicio extra los viernes a las 17:08 desde Constitución, que retorna desde Mar del Plata los domingos a las 22:53.

La venta de pasajes se encuentra habilitada hasta el 30 de noviembre de 2025, permitiendo a los bonaerenses planificar con anticipación sus escapadas de primavera. Mar del Plata, destino icónico de la provincia, se prepara así para recibir a los primeros contingentes de turistas que buscan disfrutar del mar y la gastronomía local.