Elecciones: Guillermo Montenegro confirmó su candidatura en Mar del Plata

El Intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro (PRO), confirmó su candidatura en la previa a las Elecciones. “Para que Mar del Plata siga siendo una ciudad activa, con laburo, con empuje”, publicó el Alcalde a través de Twitter, mientras confirmaba que irá por la reelección.

“En el 2019 asumí un compromiso claro: defender a los marplatenses y batanenses. Y mi posición fue siempre la misma: hacerme cargo de los problemas, buscar soluciones y enfrentar con firmeza cuando tocaron los intereses de los vecinos”, señaló Montenegro en el inicio del video.

“Siempre tuve en claro cuáles son las prioridades. Son las que me marcan ustedes todos los días. Quiero seguir siendo el intendente de General Pueyrredón. Para que Mar del Plata siga siendo la ciudad del sí. Para que juntos le digamos sí a una Mar del Plata activa, a una Mar del Plata en movimiento, a una Mar del Plata con laburo, a una Mar del Plata con empuje”, agregó.

“Si el Estado acompaña y no pone trabas al privado, la ciudad va a seguir creciendo. Elijo seguir estando los próximos 4 años, junto a cada uno de los marplatenses y batanenses para seguir empujando”, aseguró.

“Gracias a todos los que me escriben, a los que me cruzan en la calle, a los que me dicen vamos por buen camino. Y también a los que me critican, porque cuando la crítica es razonable te ayuda a tomar mejores decisiones", concluyó.