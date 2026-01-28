Grave accidente en Ruta 2: un auto se incrustó debajo de un camión cerca de Castelli

Un grave accidente de tránsito se registró en la noche de ayer sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 181, en jurisdicción de la ciudad de Castelli, cuando un automóvil impactó violentamente contra la parte trasera de un camión.

Por motivos que aún son materia de investigación, un Volkswagen Vento colisionó por alcance contra un camión con jaula, quedando prácticamente incrustado debajo del rodado de mayor porte, lo que generó una escena de extrema gravedad y obligó a un amplio despliegue de los servicios de emergencia.

Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes del vehículo menor sufrieron diversas heridas. Tras un intenso trabajo de rescate, fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia al Hospital Municipal de Castelli, donde quedaron internados para su evaluación y atención médica.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios de Castelli, personal de AUBASA, efectivos del Destacamento de Policía Vial de Castelli y ambulancias del nosocomio local, quienes trabajaron de manera coordinada para liberar a las víctimas, asegurar la zona y normalizar el tránsito.

La circulación vehicular se vio parcialmente afectada durante el desarrollo de las tareas, mientras las autoridades avanzan en la investigación para determinar las circunstancias que provocaron el siniestro.