Grandes empresas argentinas abren más de 135 vacantes laborales en 2025 ¿Cómo postularse?

El mercado laboral argentino comienza el 2025 con novedades para profesionales, estudiantes y trabajadores que buscan nuevas oportunidades. Diversas compañías con fuerte presencia en el país anunciaron convocatorias de empleo en distintas regiones, con propuestas que abarcan múltiples áreas y niveles de experiencia.

Vacantes disponibles en Mercado Libre

Mercado Libre, uno de los principales marketplaces y fintech de la región, anunció más de 100 empleos en diferentes departamentos, con opciones presenciales e híbridas. Entre los puestos más destacados se encuentran:

Expert en Relaciones Gubernamentales – Buenos Aires (híbrido)

– Buenos Aires (híbrido) Especialista en Logística Automatizada – Mercado Envíos – Buenos Aires (híbrido)

– Buenos Aires (híbrido) Gerente de Desarrollo de Tarjetas – Fintech – Provincia de Buenos Aires (híbrido)

– Provincia de Buenos Aires (híbrido) Analista Senior de Visualización de Datos – Fintech – Provincia de Buenos Aires (híbrido)

– Provincia de Buenos Aires (híbrido) Expert en Data Science – Marketing – Provincia de Buenos Aires (híbrido)

– Provincia de Buenos Aires (híbrido) Analista Senior de Modelos de Riesgo Crediticio – Fintech – Provincia de Buenos Aires (híbrido)

– Provincia de Buenos Aires (híbrido) Analista de Transporte – Mercado Envíos – Mendoza (presencial)

– Mendoza (presencial) Líder de Equipo de Mantenimiento – Mercado Envíos – Buenos Aires (presencial)

– Buenos Aires (presencial) Experto en Diseño UX/UI – Mercado Envíos Transporte – Buenos Aires (híbrido)

– Buenos Aires (híbrido) Database Developer – IT – Buenos Aires (híbrido)

Las posiciones incluyen cargos para analistas, especialistas senior, gerentes y expertos, con fuerte foco en áreas de finanzas, tecnología, logística y experiencia del cliente.

Oportunidades en Arcor

La compañía de alimentos Arcor abrió búsquedas laborales en áreas de producción, logística, recursos humanos y tecnología. Entre las ofertas más relevantes figuran:

Líder Promoción – Buenos Aires y alrededores (presencial)

– Buenos Aires y alrededores (presencial) Pasante Universitario – Río Seco, Tucumán (presencial)

– Río Seco, Tucumán (presencial) Supervisor de Producción – Salto, Buenos Aires (presencial)

– Salto, Buenos Aires (presencial) Comprador Logística – Arroyito, Córdoba (presencial)

– Arroyito, Córdoba (presencial) Supervisor de Instrumentos – Río Seco, Tucumán (presencial)

– Río Seco, Tucumán (presencial) Jefe Sector Medio Ambiente, Higiene y Protección Industrial – Colonia Caroya, Córdoba (presencial)

– Colonia Caroya, Córdoba (presencial) Eléctricista – Rawson, San Juan (presencial)

– Rawson, San Juan (presencial) Analista Contable – San Pedro, Buenos Aires (presencial)

– San Pedro, Buenos Aires (presencial) Supervisor Mantenimiento Edilicio – Córdoba capital (presencial)

Las vacantes están dirigidas tanto a profesionales con trayectoria en gestión industrial como a jóvenes en proceso de formación, incluyendo pasantías y bases de talentos para personas con discapacidad.

Mastellone Hnos. abre búsquedas en el sector lácteo

Mastellone Hnos. S.A., empresa líder del rubro lácteo, también anunció la apertura de convocatorias laborales en diferentes provincias. Los puestos disponibles son:

Técnico de Servicios Industriales – Villa Mercedes, San Luis (presencial)

– Villa Mercedes, San Luis (presencial) Jefatura de Abastecimiento – General Rodríguez, Buenos Aires (presencial)

– General Rodríguez, Buenos Aires (presencial) Especialista en PLC – Canals, Córdoba (presencial)

Estas posiciones están orientadas a perfiles técnicos e industriales, con foco en procesos de automatización, servicios industriales y abastecimiento.

Cómo postularse a las vacantes

Los interesados en aplicar deben realizar el proceso de inscripción a través de LinkedIn y de los portales oficiales de cada empresa. Los pasos recomendados son:

Crear un perfil completo en LinkedIn con datos personales, estudios y experiencia laboral.

Ingresar al perfil oficial de la empresa y revisar los puestos disponibles.

Seleccionar la vacante de interés y hacer clic en Postularme.

Adjuntar el CV actualizado, en formato PDF o completando la información en la plataforma.

Esperar el contacto de la empresa vía correo electrónico o teléfono.

Las compañías recomiendan mantener actualizado el perfil profesional y detallar tanto la experiencia laboral como la formación académica para aumentar las posibilidades de ser convocado.