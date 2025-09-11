banner ad

Google Cloud lanza una capacitación masiva en inteligencia artificial para América Latina

Denisse Helman

El interés por la inteligencia artificial crece en toda la región y las grandes compañías tecnológicas buscan acercar sus herramientas a estudiantes y profesionales. En este contexto, se presentó una propuesta de formación que promete llegar a miles de personas de forma simultánea, tanto en universidades como a través de internet.

Capacita+: IA en la práctica con Google Cloud

Google Cloud anunció Capacita+: IA en la práctica con Google Cloud, un evento híbrido y gratuito que se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre con el objetivo de entrenar a más de 200.000 estudiantes y profesionales no técnicos en un solo día.

La capacitación se realizará de manera simultánea en 50 universidades de 10 países de América Latina:

  • Argentina
  • Brasil
  • Chile
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Ecuador
  • El Salvador
  • México
  • Perú
  • Uruguay

Además, quienes no puedan asistir de manera presencial tendrán la posibilidad de unirse de forma online.

Qué se va a aprender en el evento

El programa está orientado a personas que no cuentan con experiencia técnica previa y busca democratizar el acceso a la inteligencia artificial generativa. Los participantes recibirán entrenamiento en:

  • Uso de Gemini, el modelo de IA de Google, dentro de herramientas como Google Workspace y NotebookLM.
  • Ingeniería de prompts, es decir, la manera de formular instrucciones efectivas para obtener mejores resultados de los modelos de IA.
  • Experiencia no-code, que permite crear agentes de IA sin necesidad de programar.

La idea es que cada participante pueda diseñar sus propios proyectos con IA a partir de lo aprendido durante la jornada.

El impacto en Argentina y la región

En Argentina, Google Cloud ya trabaja en conjunto con más de 19 universidades y escuelas técnicas. Desde enero de 2022, más de 5.500 personas se inscribieron en programas de aprendizaje gratuitos de la compañía.

A nivel regional, la firma colabora con más de 550 universidades y en los últimos 18 meses entregó más de 35.000 insignias de Google Cloud Skills Boost, un sistema de certificaciones digitales que valida competencias en la nube y en inteligencia artificial.

Inscripción y acceso

El evento es totalmente gratuito y está abierto a estudiantes, docentes y profesionales interesados en la temática. Para participar, podés registrarte en el sitio oficial: cloudonair.withgoogle.com/events/capacita.

Google Cloud destacó que la formación de talento en inteligencia artificial es una necesidad estratégica para aumentar la competitividad de América Latina en la economía digital.

