Google Cloud lanza una capacitación masiva en inteligencia artificial para América Latina

El interés por la inteligencia artificial crece en toda la región y las grandes compañías tecnológicas buscan acercar sus herramientas a estudiantes y profesionales. En este contexto, se presentó una propuesta de formación que promete llegar a miles de personas de forma simultánea, tanto en universidades como a través de internet.

Capacita+: IA en la práctica con Google Cloud

Google Cloud anunció Capacita+: IA en la práctica con Google Cloud, un evento híbrido y gratuito que se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre con el objetivo de entrenar a más de 200.000 estudiantes y profesionales no técnicos en un solo día.

La capacitación se realizará de manera simultánea en 50 universidades de 10 países de América Latina:

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

México

Perú

Uruguay

Además, quienes no puedan asistir de manera presencial tendrán la posibilidad de unirse de forma online.

Qué se va a aprender en el evento

El programa está orientado a personas que no cuentan con experiencia técnica previa y busca democratizar el acceso a la inteligencia artificial generativa. Los participantes recibirán entrenamiento en:

Uso de Gemini , el modelo de IA de Google, dentro de herramientas como Google Workspace y NotebookLM.

, el modelo de IA de Google, dentro de herramientas como Google Workspace y NotebookLM. Ingeniería de prompts , es decir, la manera de formular instrucciones efectivas para obtener mejores resultados de los modelos de IA.

, es decir, la manera de formular instrucciones efectivas para obtener mejores resultados de los modelos de IA. Experiencia no-code, que permite crear agentes de IA sin necesidad de programar.

La idea es que cada participante pueda diseñar sus propios proyectos con IA a partir de lo aprendido durante la jornada.

El impacto en Argentina y la región

En Argentina, Google Cloud ya trabaja en conjunto con más de 19 universidades y escuelas técnicas. Desde enero de 2022, más de 5.500 personas se inscribieron en programas de aprendizaje gratuitos de la compañía.

A nivel regional, la firma colabora con más de 550 universidades y en los últimos 18 meses entregó más de 35.000 insignias de Google Cloud Skills Boost, un sistema de certificaciones digitales que valida competencias en la nube y en inteligencia artificial.

Inscripción y acceso

El evento es totalmente gratuito y está abierto a estudiantes, docentes y profesionales interesados en la temática. Para participar, podés registrarte en el sitio oficial: cloudonair.withgoogle.com/events/capacita.

Google Cloud destacó que la formación de talento en inteligencia artificial es una necesidad estratégica para aumentar la competitividad de América Latina en la economía digital.