Gmail: ¿Cómo cambiar tu dirección de correo electrónico sin perder tus mensajes ni crear una cuenta nueva?

Google ha comenzado el despliegue de una de las funciones más esperadas en la historia de su servicio de correo: la posibilidad de modificar el nombre de usuario de una cuenta de Gmail (@gmail.com) sin necesidad de empezar desde cero. Hasta hace muy poco, si un usuario quería una dirección más profesional o simplemente deseaba corregir un error del pasado, la única opción era crear una casilla nueva y migrar manualmente todos sus contactos y archivos.

A partir de enero de 2026, esta limitación ha comenzado a desaparecer de forma progresiva. La nueva herramienta permite actualizar la identidad digital manteniendo intactos el historial de correos, las fotos de Google Fotos, los archivos de Drive y todas las suscripciones asociadas.

Cómo funciona el cambio de dirección en Gmail

El sistema funciona bajo el concepto de alias automático. Al elegir una nueva dirección, la anterior no desaparece ni queda libre para que otra persona la use. En cambio, se convierte en una dirección alternativa vinculada a la misma cuenta.

Esto significa que:

Seguirás recibiendo correos enviados a tu vieja dirección en la misma bandeja de entrada.

Podrás iniciar sesión en cualquier servicio de Google (YouTube, Maps, Play Store) utilizando tanto el nombre nuevo como el antiguo.

No perderás tus compras de aplicaciones, historial de búsqueda ni configuraciones de seguridad.

Paso a paso para cambiar tu usuario de Gmail

La función se está habilitando por etapas en Argentina y el resto del mundo. Para verificar si ya la tenés disponible y aplicarla, seguí estos pasos:

Ingresá a tu cuenta desde un navegador en la computadora o el móvil a través de myaccount.google.com .

. En el menú lateral o superior, seleccioná la pestaña Información personal .

. Deslizate hasta la sección de “Información de contacto” y hacé clic en Correo electrónico .

. Buscá la opción Dirección de correo electrónico de la Cuenta de Google .

. Si la función ya llegó a tu perfil, verás un botón o enlace que dice Cambiar dirección de correo electrónico (o el ícono de un lápiz al lado de tu dirección actual).

(o el ícono de un lápiz al lado de tu dirección actual). Ingresá el nuevo nombre de usuario deseado. El sistema verificará si está disponible.

Confirmá la operación. Google podría solicitarte que vuelvas a ingresar tu contraseña o realices una validación de dos pasos.

Restricciones y límites importantes del nuevo sistema

Para evitar abusos y garantizar la seguridad de los usuarios, Google ha establecido condiciones estrictas para este proceso:

Límite temporal: Una vez que cambias tu dirección, no podés volver a modificarla por un periodo de 12 meses .

Una vez que cambias tu dirección, no podés volver a modificarla por un periodo de . Capacidad máxima: Solo se permite realizar hasta 3 cambios en toda la vida de la cuenta.

Solo se permite realizar hasta en toda la vida de la cuenta. Sincronización: El cambio puede tardar entre 24 y 48 horas en reflejarse completamente en todas las aplicaciones vinculadas.

El cambio puede tardar entre 24 y 48 horas en reflejarse completamente en todas las aplicaciones vinculadas. Prohibición de borrado: La nueva dirección principal no podrá ser eliminada individualmente; pasará a ser la identidad definitiva de la cuenta.

Qué pasa con tus contactos y suscripciones

Aunque Google garantiza que los mensajes seguirán llegando, es recomendable realizar un aviso general a tus contactos más importantes. Si bien el alias asegura la recepción, cuando respondas un correo, el destinatario verá tu nueva dirección como remitente, lo que podría generar confusión si no están advertidos.

En cuanto a servicios externos (bancos, redes sociales o plataformas de streaming donde usás el mail como nombre de usuario), es fundamental entrar a cada perfil y actualizar la información de contacto. Aunque sigas recibiendo las notificaciones, es posible que no puedas recuperar tu contraseña en esos sitios si el sistema detecta que el correo de registro no coincide con tu identidad actual.