Un hombre humilde ganó el Quini 6 y emocionó a todos: "Se dedica a las changas. No paraba de llorar"

Un hombre de la Provincia de Buenos Aires ganó en la modalidad "Siempre Sale" del Quini 6 y la agenciera contó su emoción.

Una persona muy humilde

El negocio donde el hombre compró el boleto millonario es la agencia San Jorge, ubicada en la calle 25 de Mayo al 3000, de Mar del Plata.

La vendedora detalló que el ganador es una persona "humilde y de muy bajos recursos. Como se dedica a las changas, un día me dijo que ya no podía comprar tres boletos como siempre y eligió quedarse solo con uno".

La mujer contó: "Cuando se enteró que había ganado no paraba de llorar. Decía: 'Ahora voy a poder comprarme la heladera que se me quemó'. La verdad que no tomaba dimensión de lo que le estaba pasando".

Por último, la agenciera aclaró que el hombre no obtuvo el premio mayor, sino que ganó $2.364.397 al acertar 5 números en la modalidad "Siempre Sale". Según la vendedora "lo importante es que esta persona que tanto necesita ahora tiene resuelta su situación económica al menos por un tiempo".