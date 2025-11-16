Fuerte viento del sur azotará varias zonas de la Provincia este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta amarilla por viento para gran parte de la provincia de Buenos Aires para este domingo, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h, lo que representa un riesgo para actividades al aire libre y para objetos sueltos en espacios expuestos.

¿Qué dice el SMN y qué zonas están afectadas?

El alerta rige para la provincia de Buenos Aires (incluido el interior y algunas zonas del AMBA), según el SMN.

Se espera viento proveniente del sector sur, con velocidades sostenidas entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar los 75 km/h.

Además del viento, hay alerta por tormentas: se podrían registrar lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica, y en algunas zonas caída de granizo.

En su parte más intensa, el SMN advierte que las ráfagas podrían incluso alcanzar los 90 km/h en algunas localidades.

Posibles impactos y riesgos

Con vientos tan fuertes, se recomienda asegurar objetos sueltos, como macetas, toldos, chapas o cualquier elemento que pueda volar con ráfagas.

Evitar actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas o expuestas.

Hay riesgo de interrupciones momentáneas en servicios o caída de ramas por el viento.

En zonas donde se combinen viento y tormentas fuertes, puede haber granizo, lo cual agrava el peligro.

Es aconsejable “tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono”, según las recomendaciones del SMN.

Pronóstico para la jornada

Por la mañana: posibilidad de tormentas fuertes, especialmente en algunas zonas del norte de la provincia.

Al mediodía: las precipitaciones podrían disminuir, pero se mantienen riesgos de lluvias aisladas.

Por la tarde/noche: el viento del sur se intensificará, con ráfagas muy marcadas y cielo parcialmente nublado en algunas regiones.

Temperaturas estimadas: mínimo cercano a los 16-17 °C y máximas que podrían rondar los 21-23 °C, según el SMN.

Recomendaciones para la población