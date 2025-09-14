Flybondi regala pasajes para viajar por Argentina: ¿Cómo participar de la promoción?

El turismo interno sigue siendo una de las opciones más elegidas por los argentinos, y las aerolíneas lowcost buscan incentivar aún más los viajes. Con propuestas llamativas y beneficios directos para los pasajeros, algunas compañías apuestan por campañas promocionales que se vuelven virales y despiertan gran interés en todo el país.

La promoción vigente hasta septiembre

Flybondi anunció una campaña en la que regala pasajes ida y vuelta a destinos nacionales. La promoción estará activa hasta el 30 de septiembre, con un sistema de participación diario.

La compañía comunicó que cinco personas por día resultarán ganadoras, siendo notificadas por correo electrónico y también en la página web oficial.

Cómo participar del sorteo de pasajes gratis

Para entrar en el concurso es necesario completar un formulario en el sitio web de Flybondi. Los pasos son simples:

Ingresar a la sección del sorteo en la web oficial.

Completar datos personales: nombre, número de documento, mail y teléfono celular .

. Responder a la consigna: “Si hoy te regalamos un pasaje, ¿a qué lugar te escaparías?”.

Las respuestas más creativas, divertidas o graciosas serán seleccionadas por la aerolínea. El criterio de elección queda bajo decisión unilateral de la empresa.

Qué incluye el pasaje de regalo

Flybondi detalló que los tickets gratuitos cuentan con ciertos beneficios y limitaciones:

Incluyen tasas, impuestos y cargos aplicables .

. No incluyen equipaje ni servicios adicionales .

. El equipaje o extras deberán gestionarse aparte en la sección Mi Reserva del sitio web.

No se permiten devoluciones ni vouchers de crédito .

. Se admite el cambio de fecha, sujeto a disponibilidad, penalidades y diferencia tarifaria.

Condiciones del sorteo

Según las bases publicadas, el pasaje de regalo no cuenta con los beneficios del Ticket 3.0, es decir, no puede renombrarse, transferirse ni revenderse.

Los ganadores recibirán su premio en el correo electrónico declarado en el formulario, y cada día serán designados cinco pasajeros que podrán viajar gratis dentro del país.

De esta manera, Flybondi puso en marcha una promoción inédita para el mercado aéreo argentino, donde no es necesario haber comprado un pasaje previamente: alcanza con participar y tener creatividad para ganar un vuelo sin costo.