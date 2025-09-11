Flybondi conectará dos nuevos destinos desde diciembre con pasajes promocionales

El crecimiento del turismo aéreo en Argentina se encuentra en un momento clave, con aerolíneas que buscan ampliar sus redes y ofrecer nuevas alternativas a los viajeros. En este marco, una compañía low cost anunció una ruta inédita que unirá dos destinos estratégicos de Sudamérica y que promete impulsar el desarrollo económico y turístico de la región.

Un nuevo destino internacional para Flybondi

A partir del 1° de diciembre, Flybondi comenzará a operar una nueva ruta internacional que conectará el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.

La particularidad de este lanzamiento es que no partirá desde Buenos Aires, sino desde Puerto Iguazú, en Misiones, lo que convierte a este nuevo puente aéreo en un hito para la aerolínea y una apuesta por la descentralización de su operación.

Con la incorporación de Lima, Flybondi suma su tercer país y alcanza su octavo destino internacional dentro de su plan de expansión regional.

Cuánto salen los pasajes de Iguazú a Lima

Para la inauguración de la ruta, la aerolínea lanzó una tarifa promocional de USD 316 por el pasaje ida y vuelta.

Es importante tener en cuenta que este precio exclusivo:

Aplica únicamente para pagos con tarjeta de débito en dólares .

. Se puede abonar a través del sitio web oficial de Flybondi .

. También está disponible en los puntos de venta de Ezeiza y Aeroparque.

Los vuelos tendrán una frecuencia de cuatro veces por semana, operando los días:

Lunes

Miércoles

Viernes

Domingos

La estrategia de Flybondi por fuera de Buenos Aires

La elección de Puerto Iguazú como punto de partida responde a la visión de Flybondi de conectar ciudades sin pasar necesariamente por Buenos Aires, donde suelen concentrarse la mayoría de las operaciones aéreas.

Otras novedades internacionales de la aerolínea

La ruta a Lima se suma al reciente regreso de Flybondi a Paraguay, con la conexión Buenos Aires–Encarnación, que representa la primera ruta aérea internacional de esa ciudad paraguaya.

Además: