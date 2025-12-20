Fin de semana inestable: se vienen lluvias y baja la temperatura

Francisco Díaz
lluvia y viento

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado estará signado por lluvias y tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, dando inicio a un fin de semana con condiciones climáticas muy variables y un alivio térmico tras varios días de calor intenso.

Las primeras tormentas aisladas se desarrollarían durante la mañana, con temperaturas que se ubicarán entre los 24 y 27 grados. Con el correr del día, los fenómenos continuarán de manera intermitente y, hacia la tarde, se prevé que las tormentas den paso a lluvias aisladas.

Hacia la noche, las precipitaciones tenderán a cesar, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado, en un contexto de ambiente más fresco y húmedo.

☁️ Domingo gris y regreso paulatino del calor

Para el domingo, el SMN anticipa una jornada completamente nublada en territorio bonaerense, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 29 grados. Si bien será un día más soportable en comparación con jornadas previas, el alivio será temporario.

El lunes marcará el regreso del calor, con valores que nuevamente rondarán los 30 grados, tendencia que se mantendría en ascenso durante el resto de la semana.

⚠️ Recomendaciones ante lluvias y tormentas

  • Evitar circular por calles anegadas o caminos rurales durante lluvias intensas.
  • Asegurar objetos sueltos en patios, balcones y terrazas.
  • No refugiarse bajo árboles ni postes durante tormentas eléctricas.
  • Mantener limpios desagües y canaletas para facilitar el escurrimiento del agua.
  • Ante alertas oficiales, seguir siempre las indicaciones de Defensa Civil y organismos locales.
