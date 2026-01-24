Fin de semana agobiante: el termómetro sube y el alivio no llega

El calor seguirá siendo protagonista durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana en la provincia de Buenos Aires, donde se mantendrán registros térmicos elevados y condiciones típicas de una ola de calor.

Según el pronóstico, este sábado el termómetro oscilará entre los 22° de mínima y 32° de máxima, valores que se repetirán de manera muy similar durante la jornada del domingo. En ambos días, el cielo permanecerá parcialmente nublado, mientras que se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, provenientes del sector Norte.

El domingo seguirá el calor y habrá cambio de viento

Para el domingo, las condiciones continuarán siendo agobiantes, con una temperatura máxima cercana a los 34°, lo que anticipa una jornada sofocante, especialmente durante la tarde. Hacia la noche, el viento rotará y comenzará a soplar desde el Este, aunque sin generar un alivio térmico significativo.

El lunes llegaría el pico de la ola de calor

De acuerdo al pronóstico extendido, el lunes se registraría el pico máximo de esta ola de calor, con una temperatura que alcanzaría los 36°, y no se descarta que la sensación térmica supere ampliamente ese valor, debido a la humedad y la escasa circulación de aire.

Recomendaciones para afrontar el calor extremo

Ante estas condiciones, se recomienda a la población:

Evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17 horas

Mantenerse bien hidratado , aun sin sentir sed

, aun sin sentir sed Usar ropa liviana, clara y transpirable

Permanecer en lugares frescos y ventilados

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor temperatura

Las autoridades sanitarias recuerdan que el calor extremo puede afectar la salud y recomiendan actuar con responsabilidad para prevenir golpes de calor y otras complicaciones.