Fin de semana agobiante: el termómetro sube y el alivio no llega

Francisco Díaz

El calor seguirá siendo protagonista durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana en la provincia de Buenos Aires, donde se mantendrán registros térmicos elevados y condiciones típicas de una ola de calor.

Según el pronóstico, este sábado el termómetro oscilará entre los 22° de mínima y 32° de máxima, valores que se repetirán de manera muy similar durante la jornada del domingo. En ambos días, el cielo permanecerá parcialmente nublado, mientras que se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, provenientes del sector Norte.

ARBA M2: El nuevo sistema con IA y drones para detectar construcciones no declaradas en provincia de Buenos Aires
Mirá también:

ARBA M2: El nuevo sistema con IA y drones para detectar construcciones no declaradas en provincia de Buenos Aires

El domingo seguirá el calor y habrá cambio de viento

Para el domingo, las condiciones continuarán siendo agobiantes, con una temperatura máxima cercana a los 34°, lo que anticipa una jornada sofocante, especialmente durante la tarde. Hacia la noche, el viento rotará y comenzará a soplar desde el Este, aunque sin generar un alivio térmico significativo.

El lunes llegaría el pico de la ola de calor

De acuerdo al pronóstico extendido, el lunes se registraría el pico máximo de esta ola de calor, con una temperatura que alcanzaría los 36°, y no se descarta que la sensación térmica supere ampliamente ese valor, debido a la humedad y la escasa circulación de aire.

Recomendaciones para afrontar el calor extremo

Ante estas condiciones, se recomienda a la población:

  • Evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17 horas
  • Mantenerse bien hidratado, aun sin sentir sed
  • Usar ropa liviana, clara y transpirable
  • Permanecer en lugares frescos y ventilados
  • Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas
  • Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor temperatura

Las autoridades sanitarias recuerdan que el calor extremo puede afectar la salud y recomiendan actuar con responsabilidad para prevenir golpes de calor y otras complicaciones.

El gobierno de Kicillof designó nuevos miembros en el Consejo de Educación bonaerense
Mirá también:

El gobierno de Kicillof designó nuevos miembros en el Consejo de Educación bonaerense
ETIQUETAS
Compartir este artículo
garrafas nuevas plastico provincia
Chau a la garrafa pesada: llegan los envases de plástico a la Provincia de Buenos Aires
Provincia Sociedad
TRAGEDIA PINAMAR
Murió un trabajador tras caer desde una obra en construcción en Pinamar
Pinamar
energia renovable provincia pba
Revolución energética en la Provincia de Buenos Aires: nuevos parques solares y el negocio de vender tu propia energía
Provincia
Sube fuerte el termómetro este viernes: qué se espera para el finde
Provincia
bastian
Bastián sigue en estado crítico: Evalúan nuevas intervenciones por la gravedad de las lesiones
Provincia
banco provincia de buenos aires
Último día para aprovechar las 18 cuotas sin interés en Provincia Compras: qué comprar y cómo acceder
Provincia
CALOR EXTREMO
Alerta amarilla por calor extremo en casi toda la provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas