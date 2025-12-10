Feriados Diciembre 2025 en Argentina: Calendario Oficial y Próximo Fin de Semana Largo

Pasado el fin de semana largo del 8 de diciembre, la atención de los argentinos se centra ahora en la recta final del año. Con las fiestas de Navidad y Año Nuevo a la vuelta de la esquina, surgen las dudas recurrentes: ¿Qué días son feriados nacionales obligatorios? ¿Qué pasa con el 24 y el 31? ¿Son feriados puente los viernes 26 de diciembre y 2 de enero?

Aclaramos el panorama del calendario oficial para que organices tus últimas semanas de 2025, las compras y las reuniones familiares sin sorpresas.

Calendario de Fiestas 2025: Fechas inamovibles

De lo que resta de diciembre, el único feriado nacional inamovible es la Navidad. A esto se le suma el comienzo de 2026. Este año, las fiestas caen de la siguiente manera:

Jueves 25 de diciembre (Navidad): Feriado nacional. No se trabaja y rige el pago doble en caso de prestar servicios.

Feriado nacional. No se trabaja y rige el pago doble en caso de prestar servicios. Jueves 1 de enero de 2026 (Año Nuevo): Feriado nacional inamovible.

¿El 24 y el 31 de diciembre son feriados?

Esta es una de las confusiones más habituales. Los días miércoles 24 de diciembre (Nochebuena) y miércoles 31 de diciembre (Fin de Año) no son feriados nacionales. Son días hábiles laborables.

Sin embargo, es tradición que ocurran dos situaciones particulares:

Asueto Administrativo: El Gobierno Nacional suele decretar asueto para la administración pública a partir del mediodía o jornada completa. Provincias y municipios suelen adherir. Comercio y Privados: Los comercios, supermercados y empresas privadas suelen trabajar con horario reducido, cerrando sus puertas entre las 14:00 y las 18:00 horas para permitir que los empleados lleguen a sus hogares.

Atención a los “días sándwich”: Viernes 26 de diciembre y 2 de enero

Al caer las fiestas en día jueves, quedan dos viernes “colgados” entre el feriado y el fin de semana: el 26 de diciembre y el 2 de enero.

Hasta el momento, el Gobierno no ha decretado estos días como “Feriados con fines turísticos” (feriados puente) en el calendario oficial 2025. Por lo tanto:

Son días laborables normales: Debes asistir a trabajar salvo que tu empleador decida lo contrario o que el Estado anuncie un asueto administrativo de último momento para empalmar con el fin de semana.

Debes asistir a trabajar salvo que tu empleador decida lo contrario o que el Estado anuncie un asueto administrativo de último momento para empalmar con el fin de semana. No se paga doble: Si trabajás el 26 o el 2, se cobra como una jornada simple habitual.

Cómo se pagan los días de las fiestas si te toca trabajar

Según la Ley de Contrato de Trabajo, la remuneración varía según el día:

Jueves 25 de diciembre y 1 de enero: Si trabajás, te corresponde el cobro de la jornada con un 100% de recargo (pago doble). Si no trabajás, cobrás tu sueldo normal.

Si trabajás, te corresponde el cobro de la jornada con un (pago doble). Si no trabajás, cobrás tu sueldo normal. Miércoles 24 y 31 de diciembre: Se cobran como días normales (jornada simple), salvo que el convenio colectivo de tu rubro especifique horas extras o bonos especiales por la fecha.

Resumen para agendar