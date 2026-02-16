Feriado del 16 de febrero: Qué se celebra hoy y cómo funcionan los servicios en el fin de semana largo de Carnaval

Este lunes 16 de febrero de 2026 no es un día laborable común. Argentina atraviesa uno de los fines de semana más esperados del año: el Feriado de Carnaval. Esta fecha, marcada en rojo en el calendario oficial del Ministerio del Interior, genera un impacto directo en la rutina de millones de argentinos, alterando el funcionamiento del transporte, los bancos y la administración pública.

Más allá del descanso y el turismo que colma la Ruta 2 y los destinos de la Costa Atlántica Bonaerense, el 16 de febrero también reúne efemérides de peso, desde el recuerdo de figuras históricas y del automovilismo hasta celebraciones virales como el “Día de los Amores Imposibles”. A continuación, un análisis detallado de lo que necesitás saber para organizarte hoy.

Feriado de Carnaval: Alcance y derechos laborales

Hoy, lunes 16, y mañana, martes 17 de febrero, son Feriados Nacionales Inamovibles. Esto significa que tienen el mismo estatus legal que el 25 de Mayo o el 9 de Julio. No se trata de un “día no laborable” (donde el empleador decide), sino de un feriado obligatorio.

Para los trabajadores que deban prestar servicios hoy, rige la Ley de Contrato de Trabajo: se debe abonar la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual (es decir, se paga doble).

Ver también: El Eclipse Solar Anular llega en 48 horas: La verdad sobre su visibilidad en Argentina y el gran evento que se aproxima

Cronograma de Servicios: ¿Qué está abierto y qué cerrado hoy?

Si tenés trámites pendientes o necesitás moverte por el AMBA y la Provincia, tené en cuenta el siguiente esquema de funcionamiento reducido:

Servicio Estado hoy 16 de febrero Bancos Cerrados. Solo operaciones por cajero automático y Home Banking. Transporte Público Cronograma de domingo/feriado (frecuencia reducida en trenes y colectivos). Supermercados La mayoría de las grandes cadenas abren, aunque pueden tener horario reducido. Administración Pública Cerrada (Municipios, ARBA, ANSES, Registros Civiles). Hospitales Funcionan solo las guardias de urgencia y el SAME. Recolección de Basura Variable según municipio (consultar cronograma local, aunque en muchos distritos es normal o reducido).

Efemérides: De Facundo Quiroga al ídolo del Turismo Carretera

El 16 de febrero es una fecha cargada de historia y cultura popular argentina. Mientras el país celebra el Carnaval, el calendario nos recuerda eventos significativos:

1835: El asesinato de Facundo Quiroga. Una fecha clave en las guerras civiles argentinas. El caudillo riojano fue emboscado y asesinado en Barranca Yaco, Córdoba. Su muerte profundizó la grieta entre unitarios y federales.

Una fecha clave en las guerras civiles argentinas. El caudillo riojano fue emboscado y asesinado en Barranca Yaco, Córdoba. Su muerte profundizó la grieta entre unitarios y federales. 1948: Nacimiento de Roberto Mouras. Un ícono indiscutido para los amantes del automovilismo, especialmente en la Provincia de Buenos Aires. Nacido en Moctezuma (partido de Carlos Casares), Mouras fue tricampeón de Turismo Carretera y es recordado por su trágico final en Lobos, pero hoy celebramos su natalicio y su legado con la marca Chevrolet y Dodge.

Un ícono indiscutido para los amantes del automovilismo, especialmente en la Provincia de Buenos Aires. Nacido en Moctezuma (partido de Carlos Casares), Mouras fue y es recordado por su trágico final en Lobos, pero hoy celebramos su natalicio y su legado con la marca Chevrolet y Dodge. 1936: Nace “Pino” Solanas. El reconocido cineasta y político argentino, director de obras emblemáticas como “La hora de los hornos”.

El reconocido cineasta y político argentino, director de obras emblemáticas como “La hora de los hornos”. 1943: Cumpleaños de Marilina Ross. La actriz y cantautora, figura clave de la cultura nacional, celebra hoy 83 años.

La tendencia viral: Día de los Amores Imposibles

Si bien no es una fecha oficial, en los últimos años Google Trends ha registrado un pico de búsquedas cada 16 de febrero por el “Día de los Amores Imposibles”. Esta celebración moderna surge como una respuesta irónica o melancólica al Día de los Enamorados (San Valentín) del 14 de febrero.

Se trata de una jornada dedicada a recordar esos vínculos que nunca se concretaron, las relaciones platónicas o aquellos amores que, por distancia o circunstancias, quedaron en el terreno de la fantasía. En redes sociales, los usuarios suelen compartir anécdotas bajo este concepto, convirtiéndolo en un tema de conversación recurrente.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

Una vez finalizado este fin de semana largo de Carnaval (que concluye mañana martes 17), deberemos esperar hasta el mes de marzo para el próximo descanso nacional.

El siguiente feriado en el calendario es el lunes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que también es inamovible, generando un nuevo fin de semana largo para reflexionar y descansar.

Ver también: Provincia de Buenos Aires no adhirió a la nueva Ley de Tránsito 2026: qué cambia y qué sigue igual para los conductores

Recomendación final: Si vas a salir a la ruta hoy, recordá verificar la documentación de tu vehículo (VTV al día, seguro y cédula) y armarte de paciencia, ya que se espera un tránsito intenso en el regreso de la Costa Atlántica hacia el Área Metropolitana.