El Eclipse Solar Anular llega en 48 horas: La verdad sobre su visibilidad en Argentina y el gran evento que se aproxima

Faltan pocas horas para uno de los eventos astronómicos más fascinantes del calendario 2026. Si bien la memoria colectiva de los argentinos todavía retiene las imágenes espectaculares del “Anillo de Fuego” que cruzó la Patagonia en octubre de 2024, el martes 17 de febrero de 2026 el cielo volverá a ser protagonista de un fenómeno similar. Sin embargo, la ansiedad por mirar al cielo debe estar acompañada de información precisa y ubicación geográfica exacta para evitar decepciones, especialmente para los habitantes de la Provincia de Buenos Aires y la zona centro del país.

Google Discover y las redes sociales se han inundado de alertas sobre este fenómeno, pero es vital filtrar el ruido mediático. Como especialista en actualidad local y astronomía, desglosamos qué es exactamente lo que ocurrirá este martes, dónde se verá realmente el anillo de fuego y, lo más importante, cuándo es la próxima fecha clave que debes marcar en tu calendario si vives en territorio bonaerense.

¿Qué ocurrirá este martes 17 de febrero de 2026?

Este martes tendrá lugar un eclipse solar anular. A diferencia de un eclipse total, donde la Luna cubre por completo el disco solar y “se hace de noche” en pleno día, en un eclipse anular la Luna se encuentra cerca de su apogeo (el punto más lejano de su órbita respecto a la Tierra). Debido a esta distancia, su tamaño aparente es menor al del Sol, por lo que no logra cubrirlo totalmente, dejando visible un anillo brillante de luz solar alrededor de la silueta lunar.

Este fenómeno es visualmente impactante y genera una caída notable en la temperatura y luminosidad en las zonas de anularidad total. Sin embargo, la trayectoria de la sombra es muy específica y limitada.

La realidad de la visibilidad en Argentina y Provincia de Buenos Aires

Aquí es donde debemos ser claros para gestionar las expectativas. Aunque el evento es globalmente relevante, el eclipse anular del 17 de febrero de 2026 es casi exclusivamente un evento antártico. La franja de anularidad (donde se ve el anillo completo) pasará por una zona remota de la Antártida y el Océano Índico sur.

¿Qué significa esto para Buenos Aires?

Zona Centro y AMBA: Lamentablemente, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano y gran parte de la Provincia de Buenos Aires, el eclipse no será visible . El Sol brillará con normalidad y no se percibirá ningún oscurecimiento.

Lamentablemente, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano y gran parte de la Provincia de Buenos Aires, el eclipse . El Sol brillará con normalidad y no se percibirá ningún oscurecimiento. Patagonia Sur: Los observadores ubicados en el extremo sur de Argentina y Chile tendrán una oportunidad marginal de ver un eclipse parcial muy bajo en el horizonte , pero no verán el anillo de fuego.

Los observadores ubicados en el extremo sur de Argentina y Chile tendrán una oportunidad marginal de ver un eclipse , pero no verán el anillo de fuego. La Antártida: Es el palco VIP de este evento. Los científicos en las bases antárticas serán los privilegiados testigos de este “Anillo de Fuego” helado.

Es fundamental no caer en titulares engañosos que prometen un espectáculo en el Obelisco o en la Costa Atlántica para esta semana. Sin embargo, esto no significa que debas dejar de prestar atención, ya que el calendario astronómico tiene una sorpresa preparada para nosotros muy pronto.

Datos comparativos: El eclipse de esta semana vs. El próximo gran evento

Para entender la magnitud y la diferencia entre lo que ocurre ahora y lo que vendrá, hemos preparado la siguiente tabla técnica con los datos orbitales confirmados:

Característica Eclipse del 17/02/2026 (Esta semana) Eclipse del 06/02/2027 (El próximo) Tipo Solar Anular Solar Anular Visibilidad Principal Antártida y Océano Índico Chile, Argentina y Atlántico Impacto en Buenos Aires Nulo / No visible Parcial de alto grado Duración máxima 2 min 20 seg (aprox.) 7 min 51 seg (aprox.) Estado Inminente Para agendar

El 6 de febrero de 2027: La fecha que todos esperamos

Si te sientes decepcionado por la falta de visibilidad del evento de este martes, aquí está la buena noticia. En menos de un año, el 6 de febrero de 2027, Argentina volverá a ser el escenario mundial de un eclipse solar anular. Y esta vez, la geografía juega a nuestro favor.

Este futuro eclipse tendrá una trayectoria que cruzará el sur de Chile y Argentina, atravesando provincias patagónicas y saliendo hacia el Atlántico. En ese momento, la Provincia de Buenos Aires disfrutará de un eclipse parcial significativo. En ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata y hasta en el AMBA, se podrá ver cómo la Luna “muerde” una gran porción del Sol. Consultá tu fecha de vacaciones para el próximo año considerando este evento, ya que el turismo astronómico volverá a explotar en la región.

Cómo seguir el eclipse de este martes en vivo

Dado que la observación directa es imposible desde nuestra latitud, la tecnología es nuestra mejor aliada. Las agencias espaciales y observatorios internacionales transmitirán el evento en tiempo real. Para los entusiastas de la astronomía en Buenos Aires que quieran desayunar viendo el anillo de fuego antártico, estas son las recomendaciones:

Canales de YouTube de la NASA y la ESA: Suelen ofrecer transmisiones en alta definición con comentarios de expertos.

Suelen ofrecer transmisiones en alta definición con comentarios de expertos. TimeandDate.com: Es el sitio de referencia mundial para seguir la trayectoria minuto a minuto con animaciones detalladas.

Es el sitio de referencia mundial para seguir la trayectoria minuto a minuto con animaciones detalladas. Horario: Recuerda que, al ocurrir en la Antártida, la diferencia horaria es mínima, pero la altura del sol será diferente. Revisa los cronogramas de transmisión la noche anterior.

Recordatorio de seguridad: Nunca bajes la guardia

Aunque este martes no veas el eclipse desde tu casa, es un excelente momento para recordar las reglas de oro de la seguridad ocular, válidas para el eclipse parcial de 2027 o cualquier observación solar:

Nunca se debe mirar al Sol directamente, ni siquiera cuando está parcialmente cubierto. La radiación UV e infrarroja puede causar daños irreversibles en la retina en cuestión de segundos, una condición conocida como retinopatía solar. No sirven:

Radiografías viejas.

Vidrios ahumados.

Gafas de sol convencionales (por más oscuras que sean).

Cámaras o telescopios sin filtros solares certificados.

La única forma segura es utilizando gafas con certificación ISO 12312-2 o filtros de soldador de grado 14 o superior. Si planeas viajar al sur para el evento de 2027, te recomendamos adquirir estos elementos con antelación, ya que suelen agotarse semanas antes del fenómeno.

El impacto del eclipse en la ciencia y la naturaleza

Más allá del espectáculo visual, los eclipses anulares como el de este 17 de febrero son laboratorios naturales para la ciencia. Durante los minutos de anularidad, se producen cambios atmosféricos mensurables. En la Antártida, los científicos estudiarán cómo reacciona la ionosfera ante el bloqueo repentino de la radiación solar en una zona polar.

Además, se suele registrar un comportamiento inusual en la fauna. En eventos anteriores, se ha documentado que las aves dejan de cantar y regresan a sus nidos, y los animales nocturnos inician su actividad, confundidos por la oscuridad repentina. Aunque en esta ocasión los testigos serán principalmente pingüinos y fauna antártica, los datos recolectados ayudarán a comprender mejor los ciclos biológicos.

Conclusión: Paciencia y preparación

El eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 nos recuerda la precisión mecánica de nuestro sistema solar. Aunque Buenos Aires no será testigo directo del “Anillo de Fuego” esta semana, el evento sirve como antesala para prepararnos para el gran espectáculo de 2027.

Mantenerse informado con fuentes confiables y datos locales es la clave para disfrutar de la astronomía sin falsas expectativas. Aprovechá este martes para conectarte a las transmisiones en vivo y maravillarte con la ciencia, sabiendo que muy pronto será nuestro turno de mirar hacia arriba.