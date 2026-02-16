Feriado de Carnaval a puro sol: así estará el tiempo en la Provincia de Buenos Aires

En este lunes feriado de Carnaval, miles de familias en la Provincia de Buenos Aires aprovechan el descanso para viajar, visitar a familiares o disfrutar de actividades al aire libre. El fin de semana extra largo se vive con movimiento en rutas, plazas y espacios turísticos bonaerenses, en una jornada marcada por el calor y la elevada humedad.

De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes se prevé una jornada cálida y húmeda, con presencia de neblinas durante la mañana y cielo mayormente nublado a lo largo del día.

La temperatura mínima se ubicará en 20 grados, mientras que la máxima alcanzará los 30 grados, con una humedad relativa del 96 por ciento y viento predominante del sector este.

Para mañana martes, también feriado de Carnaval, continuará la nubosidad en gran parte del territorio bonaerense. Las marcas térmicas oscilarán entre los 22 y 30 grados, con viento del este rotando hacia el norte, manteniendo el ambiente pesado y típico de esta época del año.

El miércoles será el día más caluroso de la semana. Se espera cielo parcialmente nublado, temperaturas que irán de 23 a 32 grados y viento del noroeste, lo que podría intensificar la sensación térmica durante la tarde.

En este contexto, se recomienda a quienes circulen por rutas bonaerenses extremar precauciones ante posibles bancos de niebla en horas tempranas y mantener una adecuada hidratación durante las jornadas de altas temperaturas, especialmente en actividades al aire libre.

El fin de semana largo continúa con condiciones típicamente estivales en la Provincia, acompañando el espíritu festivo del Carnaval y el descanso de numerosas familias.