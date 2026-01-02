Las fechas de pago de ANSES para jubilados en enero de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció el cronograma de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a enero de 2026, que incluye un aumento en los haberes previsionales. Este incremento se complementa con un bono de extraordinario para aquellos beneficiarios que perciben menores ingresos.

El calendario de pagos fue oficializado mediante la Resolución 349/2025, que detalla los tiempos y condiciones de cobro para los adultos mayores durante el mes.

Aumento de Anses a jubilados y pensionados

La Resolución 381/2025 establece un nuevo ajuste a los haberes previsionales a partir de enero de 2026, tomando en cuenta la inflación de noviembre de 2025. Con este aumento, la jubilación mínima asciende a $349.299,32 y la máxima a $2.350.453,70.

Ver también: Acompañamiento Social: Fecha de Cobro Confirmada, Montos y Qué Pasa con el Nuevo Plan Piloto 2026

El presidente Javier Milei ratificó la continuidad del bono de $70.000 a través del Decreto 918/2025, garantizando que ningún jubilado ni pensionado recibiría menos de $419.299,32 en enero. Es importante aclarar que estos montos no incluyen descuentos.

Ver también: ANSES seguirá ofreciendo el bono a jubilados y pensionados en 2026: ¿cuánto se cobrará?

Cronograma de pagos para jubilados y pensionados en enero de 2026

Los pagos de Anses para jubilados y pensionados en enero de 2026 están organizados según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, las fechas de cobro varían según el monto del haber.

Ver también: ¿Cuánto aumentará la AUH en enero 2026? Conocé los nuevos montos de ANSES

Beneficiarios que no superan el haber mínimo

Los beneficiarios que perciben el haber mínimo recibirán el bono de $70.000 en su totalidad, tal como sucedió en meses anteriores.

Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0.

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1.

Martes 13 de enero: DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3.

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4.

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5.

Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6.

Martes 20 de enero: DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8.

Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo recibirán el bono de manera proporcional, hasta alcanzar un total de $419.299,32. Quienes excedan ese monto no recibirán el bono adicional.

Viernes 23 de enero: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 26 de enero: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 27 de enero: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 28 de enero: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 29 de enero: DNI terminados en 8 y 9.

Desde el inicio de los pagos, los jubilados y pensionados podrán consultar las liquidaciones de haberes a través de la plataforma Mi Anses ingresando su CUIL y clave de la Seguridad Social.